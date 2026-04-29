Η Νάπολη Πατρών θα τιμήσει την μνήμη του Σπύρου Αβράμη

Έγινε γνωστή από την Νάπολη Πατρών η αντικατάσταση της ομάδας Qadsia BSC στο 7th International Beach Soccer Cup Patras “Spyros Avramis”, καθώς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων η ομάδα από το Kuwait δεν δύναται να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Τη θέση της παίρνει ο Αστέρας Λεοντίου, ο οποίος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση, προσθέτοντας νέο ενδιαφέρον και δυναμική στο τουρνουά.

Καλωσορίζουμε την ομάδα και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διοργάνωση.

Programme :

?️ 8 Μαΐου 2026 | Απόγευμα

18:00 BSC Termy Poddębice vs Αστέρας Λεοντίου

19:30 Napoli Patron BSC vs BSC Pafos

?️ 9 Μαΐου 2026 | Πρωί

11:00 BSC Termy Poddębice vs BSC Pafos

12:30 Napoli Patron BSC vs Αστέρας Λεοντίου

?️ 9 Μαΐου 2026 | Απόγευμα

18:00 BSC Pafos vs Αστέρας Λεοντίου

19:30 BSC Termy Poddębice vs Napoli Patron BSC

?️ 10 Μαΐου 2026 | Απόγευμα

17:30 Μικρός Τελικός

19:00 Μεγάλος Τελικός