Η Νάπολη Πατρών θα τιμήσει την μνήμη του Σπύρου Αβράμη

Ποδόσφαιρο στην άμμο
Έγινε γνωστή από την Νάπολη Πατρών η αντικατάσταση της ομάδας Qadsia BSC στο 7th International Beach Soccer Cup Patras “Spyros Avramis”, καθώς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων η ομάδα από το Kuwait δεν δύναται να ταξιδέψει στην Αθήνα.
Τη θέση της παίρνει ο Αστέρας Λεοντίου, ο οποίος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση, προσθέτοντας νέο ενδιαφέρον και δυναμική στο τουρνουά.
Καλωσορίζουμε την ομάδα και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διοργάνωση.
Programme :
?️ 8 Μαΐου 2026 | Απόγευμα
18:00 BSC Termy Poddębice vs Αστέρας Λεοντίου
19:30 Napoli Patron BSC vs BSC Pafos
?️ 9 Μαΐου 2026 | Πρωί
11:00 BSC Termy Poddębice vs BSC Pafos
12:30 Napoli Patron BSC vs Αστέρας Λεοντίου
?️ 9 Μαΐου 2026 | Απόγευμα
18:00 BSC Pafos vs Αστέρας Λεοντίου
19:30 BSC Termy Poddębice vs Napoli Patron BSC
?️ 10 Μαΐου 2026 | Απόγευμα
17:30 Μικρός Τελικός
19:00 Μεγάλος Τελικός
