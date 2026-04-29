Η πατρινή Μαρία Καΐπη δίνει σπουδαία μάχη στο Μαυροβούνιο

Ο Πρόεδρος Πολύκαρπος Ευθυμάκης, το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Επίτιμος Πρόεδρος και Ιδρυτής του Αθλητικού Ομίλου Αχαΐας «Η Γαλήνη» πρωτ/ρος π. Αντώνιος Ρουμελιώτης εύχονται στην Αθλήτρια του τμήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Ομίλου μας, Μαρία Καΐπη καλή επιτυχία στους επερχόμενους αγώνες που πρόκειται να λάβει μέρος.

Πιο συγκεκριμένα, η Καΐπη Μαρία αναχώρησε χθες 28 Απριλίου 2026 για την Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου ώστε να συμμετέχει στους αγώνες: Open – ITTF WORLD PARA CHALLENGER PODGORICA, MONTENEGRO που θα διεξαχθούν από 29 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2026.

Πρόκειται για το Παγκόσμιο Παραολυμπιακό Τουρνουά επιπέδου challenger της ITTF όπου λαμβάνουν συμμετοχή αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία από διάφορες χώρες. Είναι ένα σημαντικό διεθνές τουρνουά για αθλητές παραολυμπιακού πινγκ-πονγκ που θέλουν να βελτιώσουν την θέση τους στην παγκόσμια σκηνή.

Η Γαλήνη συνεχίζει δυναμικά να ανεβαίνει σκαλιά στις διακρίσεις του τμήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης! Ευχόμαστε τόσο στην ίδια όσο και στον προπονητή της και προπονητή της «Γαλήνης» κο. Σωτήρη Ζήκο, καλή και ασφαλή μετάβαση στο Μαυροβούνιο καθώς και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!