Βαριές κατηγορίες για τον 89χρονο «πιστολέρο»- Τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων στη δίωξη για την ένοπλη επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Ο 89χρονος χθες το πρωί, με μια καραμπίνα, τραυμάτισε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ,ο οποίος παραμένει για νοσηλεία και στην συνέχεια άλλες τέσσερις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του ηλικιωμένου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:

Σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του ηλικιωμένου δράστη της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο χθες το πρωί.

«Τι να πάω φυλακή εδώ, τι στην Ευρώπη...».

Ο 89χρονος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, επανέλαβε ότι αιτία των πράξεων του ήταν ότι δεν δικαιώθηκε στην πολύχρονη διαμάχη του με το δημόσιο, για την χορήγηση συμπληρώματος σύνταξης που ζητούσε για τα χρόνια που είχε δουλέψει στην Ελλάδα, ενώ λάμβανε σύνταξη από την Αμερική και την Γερμανία.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος στους αστυνομικούς. «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο για να ακουστεί το πρόβλημα μου. Αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα, αλλά πυροβολούσα στο πάτωμα». Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι αυτόπτες μάρτυρες των επιθέσεων.

Ο 89χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ρωτήθηκε αν είχε σκοπό να μεταβεί στο Στρασβούργο, όπως ακούστηκε χτες. «Το σκέφτηκα», είπε, «να πάω και να ρίξω μια τουφεκιά και εκεί στο Δικαστήριο. Τι να πάω φυλακή εδώ, τι στην Ευρώπη...».