Έπρεπε να είναι στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και τον έπιασαν στην Κάτω Αχαΐα

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας 16χρονος, διότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Πατρών, με την οποία του επιβλήθηκε το αναμορφωτικό μέτρο της

τοποθέτησης του στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, για το αδίκημα

της ληστείας κατά συναυτουργία.