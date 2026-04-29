Πρωτομαγιά 2026: Ποιοι έχουν τριήμερο και ποιοι όχι - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της αργίας

Χαμόγελα σε όλους όσοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το προσεχές τριήμερο, φέρνει η αργία της εργατικής Πρωτομαγιάς που φέτος πέφτει Παρασκευή.

Αν και η 1η Μαΐου ανήκει στις προαιρετικές αργίες, με απόφαση του υπουργού Εργασίας χαρακτηρίζεται κάθε χρόνο ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, βάσει του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/68.

Ως εκ τούτου, λόγω του εορτασμού της Πρωτομαγιάς, κλειστά παραμένουν και τα σχολεία.

Το ανοιξιάτικο τριήμερο ολοκληρώνεται για μαθητές και εργαζόμενους την Κυριακή 3 του μήνα.

Οι επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λειτουργούν την 1η Μαΐου

Ωστόσο, τη χαρά της τριήμερης ανάπαυσης δεν απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι, καθώς επιτρέπεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας όπως π.χ. επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, τουρισμού, συγκοινωνίας, εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας κλπ.

Ειδικότερα:

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την 1η Μαΐου θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, η οποία ξεκινά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 1η Μαΐου, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις όπως:

Καταστήματα Franchise: Αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά τα σημεία πώλησης με το σύστημα δικαιόχρησης, όπως τα AB Shop & Go και τα MyMarket Local.

Μίνι μάρκετ: Τα συνοικιακά καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά τις Κυριακές και τις αργίες, θα λειτουργήσουν και την Πρωτομαγιά.