Ο Χάρι Κέιν με 78 γκολ 5ος σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρώπη

Σκληρό μέταλ στο Παρίσι! Παρί και Μπάγερν έγραψαν μια από τις κορυφαίες ραψωδίες του Champions League, με το 5-4 να αναδεικνύει ως κύριο νικητή το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Κυκλώστε την ημερομηνία διότι τέτοιο ματς θα κάνουμε καιρό να ξαναδούμε. Εκτός κι αν αυτές οι δυο απόλυτες μηχανές θεάματος σκαρφιστούν κάτι ξεχωριστό και για τη ρεβάνς του Μονάχου... Μέχρι τότε, το ματς του Παρισιού θα είναι το δικό τους δώρο προς τον Θεό του ποδοσφαίρου. Κι ας επικράτησε στο τέλος μόνο μια! Στον πιο παραγωγικό ημιτελικό στην ιστορία του Champions League, με εννιά γκολ, φρενήρη ρυθμό, συγκινήσεις, εναλλαγές, επιστροφές κι ανατροπές, η Παρί Σεν Ζερμέν λύγισε με 5-4 μια Μπάγερν από ατσάλι κι έκανε βήμα πρόκρισης για τον τελικό της Βουδαπέστης.

Το ματς μπλέχτηκε σε εξωφρενικό ρυθμό από την αρχή του και τα γκολ έπεφταν βροχή μέχρι το ημίχρονο που ολοκληρώθηκε με το χορταστικό 3-2 υπέρ των Παριζιάνων. Οι δυο ομάδες έπαιζαν ταχύτητα, με το πρώτο γκολ να ανοίγει ουσιαστικά τον ασκό του Αιόλου. Στο 16΄ συγκεκριμένα ο Λουίς Ντίας κέρδισε πέναλτι από τον Πάτσο, με τον Χάρι Κέιν να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 1-0.

Αυτο ήταν το 78ο γκολ του σε όλες τις συλλογικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ξεπέρασε τον Ραούλ που έχδει σταματήσει στα 77 γκολ.

Ο Αγγλος σούπερ σταρ κυνηγάει τους Ρονάλντο, Μέσι. Λεβαντόφσκι και Μπενζεμά που προηγούνται στη σχετική λίστα.

Ιδού οι πρώτοι των πρώτων με 50 τουλάχιστον γκολ (σε Τσάμπιονς Λιγκ, ΟΥΕΦΑ,Κόνφερενς, Κυπελλούχων, Σούπερ Καπ, Διηπειρωτικό):

Περισσότερα γκολ σε όλες τις επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και της FIFA (με μαύρα γράμματα οι παίκτες που δεν έχουν εγκαταλείψει την ενεργό δράση και συνεχίζουν):

151 Κριστιάνο Ρονάλντο (Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους). ΣΤΗΝ ΑΛ ΝΑΣΡ

137 Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα, Παρί). ΣΤΗΝ ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ.

117 Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Λεχ Πόζναν, Ντόρτμουντ, Μπάγερν, Μπαρτσελόνα)

93 Καρίμ Μπενζεμά (Λιόν, Ρεάλ Μαδρίτης). ΣΤΗΝ ΑΛ ΙΝΤΙΧΑΝΤ.

78 Χάρι Κέιν (Τότεναμ, Μπάγερν)

77 Ραούλ Γκονζάλες (Ρεάλ Μαδρίτης, Σάλκε)

71 Κιλιάν Εμπαπέ (ΠΣΖ, Ρεάλ Μαδρίτης)

70 Φίλιπο Ιντζάγκι (Πάρμα, Γιουβέντους, Μίλαν)

67 Edin Džeko (Wolfsburg, Man City, Roma, Inter, Fenerbahçe, Φιορεντίνα, Σάλκε) Εκτός Ευρώπης

67 Αντρί Σεφτσένκο (Ντιναμό Κιέβου, Μίλαν, Τσέλσι)

64 Μοχάμεντ Σαλάχ (Βασιλεία, Τσέλσι, Φιορεντίνα, Ρόμα, Λίβερπουλ)

63 Έρικ Χάαλαντ (Μόλντε, Ρέντ Μπουλ, Ντόρτμουντ, Μαν. Σίτι)

63 Σέρχιο Αγκουέρο (Ατλέτικο, Μάντσεστερ Σίτι)

62 Ρουντ φαν Νίστελροϊ (Χέρενφεν, PSV, Man United, Ρεάλ Μαδρίτης, Αμβούργο)

62 Γκερντ Μίλερ (Μπάγερν)

59 Pierre-Emerick Aubameyang (GAB, Lille, Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Marseille)

59 Thomas Müller (Bayern). ΣΤΗΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ.

59 Τιερί Ανρί (Μονακό, Γιουβέντους, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα)

59 Χένρικ Λάρσον (Φέγενορντ, Σέλτικ, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χέλσινγκμποργκ)

57 Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (Άγιαξ, Γιουβέντους, Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Paris Saint-Germain) Germain, Man United)

56 Eusébio (Benfica)

55 Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen, Ajax, AC Milan, Schalke)

55 Edinson Cavani (Palermo, Napoli, Paris, Man United). ΣΤΗΝ ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ.

54 Αντουάν Γκριεζμάν (Ρεάλ Σοσιεδάθ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο)

54 Alessandro Del Piero (Juventus)

50 Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray)

50 Αλφρέντο Ντι Στέφανο (Ρεάλ Μαδρίτης)

50 Eran Zahavi (ISR, Hapoel Tel-Aviv, Palermo, Maccabi Tel-Aviv, PSV). ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ.

* Πρώτος Ελληνας ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης 30 (με ΠΑΟ 16, με ΠΑΟΚ 14), ακολουθούν οι: Παυλίδης 28 (Βίλεμ 2, ΑΖ 16, Μπενφίκα 10), Νικολαϊδης 26 (ΑΕΚ), Σαραβάκος 25 (23 Παναθηναϊκός, 2 ΑΕΚ)

* Πρώτοι ελληνικών ομάδων: Δημήτρης Σαλπιγγίδης 30, Ντέμης Νικολαΐδης 26, Κριστόφ Βαζέχα 25, Δημήτρης Σαραβάκος 25, Αγιούμπ Ελ Κααμπί 25, Γιουσέφ Ελ-Αραμπί 20, Στέφανος Αθανασιάδης 20, Νίκος Λυμπερόπουλος 18, Νίκος Αναστόπουλος 17, Αντρίγια Ζίβκοβιτς 17, Αντώνης Αντωνιάδης 16, Κώστας Μήτρογλου 15, Μιχάλης Κωνσταντίνου 15, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 15, Κώστας Φορτούνης 13.

* Τα στοιχεία μέχρι και 28/4/2026

* Οι διοργανώσεις: Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League, Κύπελλο UEFA / Europa League / Κύπελλο Εκθέσεων, UEFA Europa Conference League, Κύπελλο Κυπελλούχων, UEFA Super Cup, Κύπελλο UEFA Intertoto, Παγκόσμιο Συλλόγων / Διηπειρωτικό

* Δεν έχουν προσμετρηθεί τα γκολ που επιτεύχθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι