Τουρισμός: «Νάρκη» 90.000 κενών θέσεων - Σε απόγνωση επιχειρηματίες

«Βόμβα» για τον ελληνικό τουρισμό, είναι για ακόμη χρονιά οι έλλειψη εργαζομένων καθώς πολλά ξενοδοχεία θα αργήσουν να ανοίξουν λόγω έλλειψης προσωπικού, ένα σκηνικό που δε φαίνεται να άλλαξε από πέρυσι που οι ξενοδόχοι κυνηγούσαν με το τουφέκι καμαριέρες και ρεσεψιονίστ.

Στον τουρισμό και την εστίαση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των δύο κλάδων, υπάρχουν πάνω από 90.000 κενές θέσεις εργασίας, γεγονός που φέρνει για άλλη μια χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες του τουρισμού.

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού σε όλο το μέτωπο της οικονομίας και εν προκειμένω στον τουρισμό, έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις εδώ και πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από την πανδημία, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να κλέβουν στην κυριολεξία υπαλλήλους από άλλα ξενοδοχεία με δέλεαρ υψηλότερο μισθό κατά 200-300 ευρώ και μεγαλύτερη σε διάρκεια σεζόν. Στο ίδιο μήκος κύματος οι εστιάτορες αναζητούν απελπισμένα σερβιτόρους, λαντζέρηδες και μαγείρους.

Από την άλλη πλευρά, «σταγόνα στον ωκεανό» μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις, όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για το 2026 έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Αλλά και αυτές, λόγω των καθυστερήσεων δε καλύπτονται εγκαίρως. Όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες του κλάδου από τους 10 εργαζόμενους που έχουν εγκριθεί φθάνουν στη χώρα οι 6.

Τρία είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη φετινή χρονιά σε σχέση με τις προηγούμενες.

Ο πρόσφατος νόμος του υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου επισπεύδει σε ένα βαθμό τη ..χαοτική διαδικασία των μετακλήσεων. Το σημαντικότερο είναι ότι θέτει μια προθεσμία 90 ημερών μέχρι την άφιξη του εργαζόμενου. Επομένως η καθυστέρηση λόγω της γραφειοκρατίας που διαρκούσε έως 6 μήνες θεωρητικά έχει περιοριστεί. Όμως στην πράξη θα φανεί φέτος αν το μεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών θα κατορθώσει να πάρει βίζα εργασίας εντός τριών μηνών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα φέτος εστιάζεται στους εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης όπως sommelier, executive chef, housekeeping προϊσταμένους, bartenders, συντήρηση εξοπλισμών, therapy spa και front office υπαλλήλους. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τουρισμού και επισιτισμού Γιώργος Χότζογλου «Οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στην κουζίνα, τον κήπο και την καθαριότητα μπορούν να καλυφθούν από μετακλητούς από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι με τους εξειδικευμένους. Γι αυτές τις ειδικότητες , οι εργοδότες δεν έχουν πολλές επιλογές».

Φέτος έγινε «άνοιγμα» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε αλλοδαπούς από τη υποσαχάρια Αφρική (Σουδάν, Λιβύη, Νίγηρας) οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα σε δομές με πολιτικό άσυλο. Το θετικό είναι ότι οι εν λόγω αλλοδαποί βρίσκονται ήδη στη χώρα και δεν απαιτείται η αργόσυρτη διαδικασία της μετάκλησης. Το αρνητικό είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί προτιμούν να μένουν στη δομή, έχοντας ένα κρεβάτι και ένα πιάτο φαγητό αντί να δουλεύουν.

Πάντως στην εκδήλωση career days που έγινε με πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων, αρκετοί Σουδανοί που έχουν ταλαιπωρηθεί από το ατέρμονο εμφύλιο πόλεμο στη χώρα τους, έδωσαν συνεντεύξεις για πρόσληψη στο Hilton και τη Μεγάλη Βρετανία.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Χαλκιδικής «οι χώρες προέλευσης των αλλοδαπών εργαζόμενων είναι κυρίως οι Φιλιππίνες, η Ινδία, η Αίγυπτος, το Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές και το Νεπάλ. Η προθεσμία των 90 ημερών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης είναι θετικό βήμα. Δηλαδή αν κάποιος επιχειρηματίας έχει προβλέψει να υποβάλλει εγκαίρως αίτηση, θα έχει προσωπικό με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Ωστόσο, στην πράξη πολλές φορές αυτή η προσδοκία δεν ευοδώνεται. Για παράδειγμα εγώ είχα υποβάλλει αίτηση τον Ιανουάριο για την μετάκληση 8 Ινδών και ακόμα περιμένω. Επίσης τα κριτήρια των προξενείων που εκδίδουν τις βίζες εργασίας είναι πολύ αυστηρά με αποτέλεσμα από τις 100 αιτήσεις να εγκρίνονται οι 20-30. Το έξτρα πρόβλημα φέτος είναι το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων που έχουν αυξηθεί κατά 100%. Σε κάθε περίπτωση ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να επωμιστεί την επιβάρυνση γιατί η έλλειψη εργαζομένων θα του στοιχίσει περισσότερο».

Το πρόβλημα καθυστέρησης στη διαδικασία, ειδικά για τις μετακλήσεις από την Ινδία από την οποία δεχόμαστε περίπου 15.000-20.000 εργαζόμενους κάθε χρόνο, αναδεικνύει ο κ. Βαγγγέλης Κανελλόπουλος, CEO της πλατφόρμας workingreece.io που φέρνει σε επαφή επιχειρηματίες και εργαζόμενους από τρίτες χώρες.

«Σημαντική είναι η καθυστέρηση στο Νέο Δελχί και να έρθουν στην ώρα τους οι εργαζόμενοι για την τουριστική σεζόν -τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος- Η φετινή τουριστική περίοδος του 2026 διαμορφώνεται μέσα από δύο βασικές τάσεις που ήδη επηρεάζουν τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Από τη μία πλευρά, παρατηρείται μια σαφής στροφή των τουριστικών μονάδων προς εργαζομένους μέσης και υψηλής εξειδίκευσης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και την κάλυψη της έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών στον τουρισμό. Από την άλλη, οι διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες συνεχίζουν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στα προξενεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί και στο Ανόι, παρατηρούνται αυξημένοι χρόνοι διεκπεραίωσης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων για την έναρξη της σεζόν. Ωστόσο, υπάρχει η προσδοκία ότι το επόμενο διάστημα οι διαδικασίες θα κινηθούν με ταχύτερους ρυθμούς, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη κάλυψη των αναγκών και η ομαλή εξέλιξη της τουριστικής περιόδου. Να συμπληρώσουμε ότι οι αλλοδαποί από την υποσαχάρια Αφρική που έχουν πολιτικό άσυλο είναι μια τεράστια πηγή ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς, ΟΗΕ, ύπατη αρμοστεία λειτουργούν αποσπασματικά με αποτέλεσμα να μην έρχονται οι ενδιαφερόμενοι σε επαφή με τις επιχειρήσεις».

Τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας μετάκλησης είναι τα εξής: Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης μετάκλησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Ελλάδα, ο μετακλητός εργαζόμενος πρέπει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διαβατήριο, πιστοποιητικό υγείας, ποινικό μητρώο), να κλείσει ραντεβού στη Global Visa Center World (GVCW) για βίζα Σένγκεν στην Ελλάδα, να δώσει συνέντευξη στην ελληνική πρεσβεία, να περιμένει την έγκριση της βίζας (έως 45 ημέρες), να παραλάβει το διαβατήριό του από το GVCW και να ξεκινήσει το ταξίδι του για την Ελλάδα. Για τις καθυστερήσεις ευθύνεται τo GVCW το οποίο εκτός από την Ελλάδα εξυπηρετεί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αποτέλεσμα η παραλαβή των φακέλων και η κατάθεση τους στο προξενείο να χρονοτριβεί, αλλά και το Προξενείο που εξετάζει τους φακέλους και ορίζει το κλείσιμο των συνεντεύξεων.

ΠΗΓΉ imerisia.gr