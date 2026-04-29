Συνέλαβαν γυναίκα για ληστεία ηλικιωμένου στο Μεσολόγγι

Η κατηγορούμενη με την άσκηση σωματικής βίας αφαίρεσε από τον παθόντα 290 ευρώ σύμφωνα με την αστυνομία
Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, μια ημεδαπή γυναίκα, σε
βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ληστεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, προχθές το μεσημέρι, η κατηγορούμενη εισήλθε σε χώρο υποδοχής ξενοδοχείου, όπου βρισκόταν ηλικιωμένος άνδρας και με την
άσκηση σωματικής βίας, του αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -290- ευρώ. Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν έρευνες από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση της ληστείας και την ταυτοποίηση της κατηγορούμενης, η οποία εντοπίστηκε χθες το πρωί στο Μεσολόγγι και
συνελήφθη.
Η κατηγορούμενη θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.
Τα πρώτα λόγια του 89χρονου πιστολέρο στους αστυνομικούς: «Δεν ήθελα να σκοτώσω, αλλά να κάνω σαματά γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου»
Τι προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας για τον 89χρονο πιστολέρο
Τα λύματα της Πάτρας «αποκαλύπτουν» τη μικροβιακή αντοχή – Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών
