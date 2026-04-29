Shrinkflation: Η «αόρατη» ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ - Τι πρέπει να προσέχετε

Τι να προσέχουμε ως καταναλωτές
Το φαινόμενο του shrinkflation “σαρώνει” τα σούπερ μάρκετ, αποτελώντας μια έμμεση μέθοδο ανατίμησης.
Πρόκειται για τη στρατηγική όπου οι εταιρείες μειώνουν το περιεχόμενο της συσκευασίας, διατηρώντας όμως την τιμή σταθερή ή και αυξάνοντάς την, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερα για λιγότερο προϊόν.
Τι αλλάζει «σιωπηλά» στα ράφια:
- Σοκολάτες
- Δημητριακά
- Σνακ και πατατάκια
- Μπισκότα (οικογενειακά πακέτα)
- Παγωτά
- Σαμπουάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά
- Καλλυντικά
shrinkflation: Τι να προσέχουμε ως καταναλωτές
- Σύγκριση τιμής ανά μονάδα (€/κιλό ή €/λίτρο
- Αλλαγές στο βάρος ή τον όγκο της συσκευασίας
- Ενδείξεις όπως «νέο μέγεθος» ή «βελτιωμένη συνταγή»
Διαφορετικό σχήμα ή μικρότερη συσκευασία
Παραδείγματα συρρίκνωσης:
- Πατατάκια: από 90 γρ. → 70 γρ.
- Τυρογαριδάκια: από 85 γρ. → 80 γρ.
- Δρακουλίνια: από 75 γρ. → 60 γρ.
- Πακοτίνια: από 85 γρ. → 75 γρ.
- Κάψουλες καφέ: από 57 γρ. → 52 γρ.
- Παγωτά (οικογενειακά): από 3 λίτρα → 2,7 λίτρα
Έρχονται και νέες αυξήσεις:
Μετά το Πάσχα, καταγράφονται ανατιμήσεις έως και 15% από τις βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ, σε προϊόντα όπως:
- Αλλαντικά
- Σοκολάτες
- Γάλα εβαπορέ
- Τυροκομικά
