Πάτρα: Χειροπέδες για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών- Κατάσχεσαν πάνω από 3.000 είδη πυροτεχνιών

Συνελήφθη χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος

του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων, φωτοβολίδων, συσκευές

εκτόξευσης και εμπορία αυτών, σύμφωνα με την αστυνομία.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, πραγματοποίησαν έρευνα σε κατάστημα ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, κατά την οποία

βρήκαν και κατέσχεσαν -3.235- είδη πυροτεχνιών (σιντριβάνια τούρτας, ασημένιος πυρσός, κ.α.), τα οποία διέθετε προς πώληση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.