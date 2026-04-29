Πάτρα: Έκοψε το κάγκελο και έκλεψε κοσμήματα 10.000 ευρώ

Μπήκε στο σπίτι και αφαίρεσε τα κοσμήματα
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, χθες ο κατηγορούμενος έκοψε κιγκλίδωμα παραθύρου οικίας ημεδαπού άνδρα στην Πάτρα, εισήλθε στο εσωτερικό και αφού ερεύνησε τους
χώρους, αφαίρεσε κοσμήματα συνολικής αξίας -10.000- ευρώ και τράπηκε σε φυγή.
Στο πλαίσιο του προανακριτικού τους έργου, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
