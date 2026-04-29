Pass διακοπών 250€-300€: Έναρξη αιτήσεων στις 14 Μαΐου

Από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 του ίδιου μήνα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στα προγράμματα «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026», ύστερα από σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και που ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από σχετική συνεργασία που είχε με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συμβολή των συναρμόδιων υπουργείων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026». Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: διαθέτουν φυσικά τερματικά αποδοχής καρτών (POS), δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται από την Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η δήλωση του Κατσαφάδου

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια στοχευμένη παρέμβαση στήριξης περιοχών με ιδιαίτερες ανάγκες, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και τον εγχώριο τουρισμό. Ιδιαίτερα για νησιωτικές περιοχές όπως η Χίος και τα Κύθηρα, η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει με σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία, που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχύτητα στη διάθεση των πόρων. Παράλληλα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούμε προϋποθέσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Καλούμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να στηρίξουν ενεργά τους προορισμούς αυτούς, συμβάλλοντας στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας», τονίζει ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, K. Kατσαφάδος.

Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Πρόκειται για την ΚΥΑ με Αριθμ. 30258/2026 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2322/24-04-2026 και η οποία αναφέρει τα εξής:

1.Δικαιούχοι – ωφελούμενοι της δράσης – Αποκλεισμοί

Ως «Δικαιούχοι» των προγραμμάτων «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» ορίζονται όλατα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα Υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ως «Ωφελούμενοι» των δικαιούχων των προγραμμάτων «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026», ορίζονται:

α) Τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024 και

β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος κατά την έννοια της παρ. 1, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι της οικονομικής ενίσχυσης:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο,

γ) όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, αντίστοιχα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Τα παραπάνω τα δηλώνουν υπεύθυνα οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησής τους σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας.

Δύναται να διενεργηθούν αυτεπάγγελτοι έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διαπίστωση

i) ψευδούς δήλωσης

ή ii) της μη τήρησης των όρων της παρούσας

ή iii) ότι ο λαβών την ενίσχυση ανήκει στις περ. α), β) και γ) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου και να επιβληθούν, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [ΚΕΔΕ, ν. 4978/2022 (Α’ 190)].

Στην περίπτωση διενέργειας αυτεπάγγελτων ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διαβιβάζει προς τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματός τους, τα απαραίτητα και συναφή δεδομένα, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2.Οικονομική ενίσχυση και επιμερισμός

1. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελούμενων, προσδιορίζεται ως εξής:

α) Για τους δικαιούχους του προγράμματος «Chios Pass 2026» που θα επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου, η ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ,

β) για τους δικαιούχους του προγράμματος «Kythira Pass 2026» που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Κυθήρων, η ενίσχυση ανέρχεται σε 250 ευρώ.

2. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν εκ των δύο ως άνω προορισμών και για μία ή περισσότερες φάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 12 της παρούσας, ωστόσο μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι, κατόπιν κλήρωσης, μόνο για έναν προορισμό σε μια φάση του προγράμματος που επέλεξαν.

3. Η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού τέλους συναλλαγής, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3.Διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

Μέσω της ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι του προγράμματος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2, αιτούνται την έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία πιστώνεται, από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., το αναλογούν ποσό, σύμφωνα με το άρθρο 3. Η ανωτέρω κάρτα εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

Η είσοδος του φυσικού προσώπου-δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η ενέργεια αυτή υλοποιείται, ως υπηρεσία στην υποδομή του vouchers.gov.gr και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες login TAXISnet (OAuth 2.0 client) οι οποίες παραμετροποιούνται κατάλληλα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.).

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, αντλούνται και εμφανίζονται μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα στοιχεία των ωφελούμενων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της παρούσας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024. Στη συνέχεια, τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου δύνανται να αντληθούν από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., εφόσον έχει προηγηθεί σχετική καταχώριση:

α) αριθμός κινητού τηλεφώνου,

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί καταχώριση στο Ε.Μ.Επ, το φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια επιβεβαιώνει. Στη συνέχεια δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του, ήτοι: Α. για το «Chios Pass 2026» τον Δήμο Χίου, όπως μνημονεύεται στο Παράρτημα Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρους της παρούσας, ή Β. για το «Kythira Pass 2026» τον Δήμο Κυθήρων, όπως μνημονεύεται στο Παράρτημα Β, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρους της παρούσας, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί να δύναται να επιλεχθεί κατόπιν κλήρωσης ώστε να μπορεί να κάνει χρήση της κάρτας (Φάση 1: Μάιος-Ιούνιος 2026 και Φάση 2: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2026).

Ακολούθως, δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Παράλληλα δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, αντίστοιχα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, καθώς και ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Οι δηλώσεις των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου συνιστούν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου τους. Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό επιλογής του, από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα, αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων επιτρέπεται η διαγραφή/ανάκληση υποβληθείσας αίτησης και υποβολή νέας. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η υποβολή δεύτερης αίτησης. Μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ανάκληση ή/και υποβολή νέας αίτησης.

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

Με την είσοδο στην πλατφόρμα και την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων από τον ίδιο στοιχείων και των στοιχείων που αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ.

4.Διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας από τα Κ.Ε.Π.

1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 4 της παρούσας διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου-δικαιούχου. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π., αφού ταυτοποιήσει το φυσικό πρόσωπο, εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Στη συνέχεια, ο υπάλληλος αντλεί από το Ε.Μ.Επ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του φυσικού προσώπου και στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν καταχωρισθεί στο Ε.Μ.Επ., τα συμπληρώνει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα και στη συνέχεια επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Επιπλέον, το φυσικό πρόσωπο-δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα, μέσω του υπαλλήλου του ΚΕΠ, τον προορισμό της επιλογής του, ήτοι:

Α. για το «Chios Pass 2026» τον Δήμο Χίου, όπως μνημονεύεται στο Παράρτημα Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή

Β. για το «Kythira Pass 2026» τον Δήμο Κυθήρων, όπως μνημονεύεται στο Παράρτημα Β, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί να δύναται να επιλεχθεί κατόπιν κλήρωσης ώστε να μπορεί να κάνει χρήση της κάρτας (Φάση 1: Μάιος-Ιούνιος 2026 και Φάση 2: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2026). Ακολούθως, το φυσικό πρόσωπο-δικαιούχος, δηλώνει υπεύθυνα, μέσω του υπαλλήλου του ΚΕΠ, ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Παράλληλα, το φυσικό πρόσωπο-δικαιούχος, δηλώνει υπεύθυνα, μέσω του υπαλλήλου του ΚΕΠ, ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, αντίστοιχα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, καθώς και ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του. Οι δηλώσεις των προηγούμενων εδαφίων συνιστούν υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιούχου του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου τους.

Τέλος, ο υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει το πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό επιλογής του δικαιούχου, από το οποίο, εφόσον επιλεγεί κατόπιν κλήρωσης, θα εκδοθεί η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Στη συνέχεια υποβάλλει οριστικά την αίτηση για την έκδοση αυτής και την πίστωση του σχετικού ποσού για λογαριασμό του φυσικού προσώπου-δικαιούχου, αφού προηγουμένως έχει εκτυπώσει τη σχετική αίτηση για υπογραφή από τον ενδιαφερόμενο.

2. H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση που φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του εκπροσώπου του φυσικού προσώπουδικαιούχου ή εξουσιοδότηση εκδοθείσα μέσω gov.gr.

3. Κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων επιτρέπεται η διαγραφή/ανάκληση υποβληθείσας αίτησης και υποβολή νέας. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η υποβολή δεύτερης αίτησης. Μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ανάκληση ή/και υποβολή νέας αίτησης.

4. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

5. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για τον δικαιούχο.

5.Πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης και ενεργοποίηση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

1. Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διαβιβάζει στο επιλεγέν από τον δικαιούχο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το επώνυμο, τον Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου, την ακριβή ημερομηνία λήξης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, τον προορισμό της επιλογής του δικαιούχου και το ποσό της ενίσχυσης, για τον σκοπό της έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και της πίστωσης του ποσού της ενίσχυσης, και εμβάζει, ταυτόχρονα, στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

2. Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Αφότου εισέλθει στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

3. Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, χωρίς να συνάπτει πελατειακή σχέση με έκαστο δικαιούχο, θα εκδίδει και θα διανέμει αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα, άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα αξιοποιείται ως το αποκλειστικό μέσο πληρωμής για τη διάθεση της ενίσχυσης των δικαιούχων και θα καταναλώνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες επιλέξιμες τερματικές συσκευές συναλλαγών (POS) των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του άρθρου 7.

Ειδικότερα, η λίστα των επιλέξιμων τερματικών συσκευών συναλλαγών (POS), θα κοινοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οφείλουν να ενημερώνουν τα συστήματά τους εντός 5 εργάσιμων ημερών. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που πιστώνεται δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού. Επιπλέον στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν δύναται να πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό, εκτός από ποσά που παρέχονται μέσω της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός θα διανέμει ηλεκτρονικά τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου με τους επιβεβαιωμένους δικαιούχους όπως θα αποστέλλεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

4. Η συμμετοχή του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού στο πρόγραμμα θα πραγματοποιείται με υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης συμμετοχής που θα εκδώσει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα και η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων και των δεσμεύσεων που περιγράφονται στην παρούσα και στην ως άνω πρόσκληση αλλά και σε κάθε σχετικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στο παρόν πρόγραμμα.

5. Η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα εκδίδεται λαμβάνοντας ως ημερομηνία λήξης την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του τελευταίου μήνα που αφορά η κληρωθείσα φάση χρήσης της κάρτας, σύμφωνα με το άρθρο 12.