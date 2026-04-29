Τηλεθέαση (28/4): Ποιες σειρές κυριάρχησαν στην prime time

Η τηλεθέαση για το βράδυ της Τρίτης (28/4). Στην prime time ζώνη, ο ALPHA κυριάρχησε ξεκάθαρα στο δυναμικό κοινό, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις με τις σειρές «Να Μ’ Αγαπάς» (17,8%) και «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» (17,7%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του καναλιού στη μυθοπλασία.

Ακολούθησε το «MasterChef» του STAR με 13,8%, διατηρώντας την ισχυρή του παρουσία στο κοινό 18-54, ενώ υψηλές επιδόσεις σημείωσε και ο «Άγιος Έρωτας» (12,9%).

Στο σύνολο κοινού, ο ALPHA διατήρησε την πρωτιά με άνεση, καθώς το «Να Μ’ Αγαπάς» έφτασε το 25,6%, ενώ τρεις παραγωγές του καναλιού βρέθηκαν στην πρώτη τριάδα. Το Mega και ο ANT1 ακολούθησαν με αξιόλογες επιδόσεις, κυρίως μέσα από σειρές μυθοπλασίας, ενώ το «MasterChef» και το «Survivor» συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.