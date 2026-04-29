Στο Ναύπλιο για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Ιπποκράτης Παπαδάτος

Στο Ναύπλιο, εκεί όπου η ιστορία συναντά παρόν, χτύπησε δυνατά η καρδιά της Νέας Δημοκρατίας στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου για το σύγχρονο κράτος. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών, στελέχη, φίλοι και πολίτες που θέλησαν να στείλουν μήνυμα συμμετοχής και αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα.

Η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προσέδωσε ιδιαίτερο βάρος στην εκδήλωση, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε κάθε του αναφορά για μια Ελλάδα πιο αποτελεσματική, πιο δίκαιη και κυρίως κοντά στον πολίτη. Από την Αχαΐα δεν έλειψαν στελέχη της παράταξης, που έδωσαν δυναμικό παρών και επιβεβαίωσαν τη ζωντανή σχέση της περιοχής με τις πολιτικές εξελίξεις.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η εγκάρδια συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπεύθυνο οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων της ΔΗΜΤΟ Κεντρικού Τομέα Πάτρας, Ιπποκράτη Παπαδάτο. Μια συνάντηση με συμβολισμό και ανθρώπινη ζεστασιά, που ανέδειξε πως η πολιτική αποκτά αξία όταν διατηρεί το ανθρώπινο πρόσωπό της.

Το Ναύπλιο που φιλοξένησε την μοναδική αυτή κομματική διαδικασία, αποτέλεσε χθες Τρίτη 18 Απριλίου τόπο διαλόγου, προσδοκίας και μηνυμάτων για το αύριο.