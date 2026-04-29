46ο Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού – Διήμερες εκδηλώσεις στα Καλάβρυτα

Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί το 46ο Πανελλήνιο Πέρασμα Φαράγγι Βουραικού, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, στην ευρύτερη περιοχή των Καλάβρυτα, προσελκύοντας επισκέπτες και φυσιολάτρες από όλη την Ελλάδα.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει τόσο πολιτιστικές όσο και περιβαλλοντικές δράσεις, με επίκεντρο την ανάδειξη και προστασία του Φαράγγι του Βουραϊκού, αλλά και τη σημασία του ιστορικού Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού–Καλαβρύτων.

Το Σάββατο, οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Καλαβρύτων, όπου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και συζητήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, επιστημόνων και τοπικών αρχών. Οι θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στη διαχείριση και προστασία του φαραγγιού, καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξης και ανάδειξης του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, ενός από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής.

Την Κυριακή, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο ίδιο το φαράγγι, με το καθιερωμένο πανελλήνιο πέρασμα. Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν νωρίς το πρωί στα Καλάβρυτα και, χωρισμένοι σε ομάδες, θα διασχίσουν τη διαδρομή Ζαχλωρού – Μέγα Σπήλαιο, απολαμβάνοντας το μοναδικό φυσικό τοπίο.

Στο τέλος της διαδρομής θα ακολουθήσει υποδοχή και απονομή αναμνηστικών στους πεζοπόρους, ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Διακοπτού.

Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, τονίζοντας τη σημασία της σωστής προετοιμασίας και της τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, ώστε η εμπειρία να παραμείνει ασφαλής και ευχάριστη για όλους.

Το Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς υπαίθριων δραστηριοτήτων στην Αχαΐα, συμβάλλοντας στην προβολή της φυσικής ομορφιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.