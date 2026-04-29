Eurovision 2026: Η ξεχωριστή διασκευή του «Ferto» με… άρωμα Βαλκανίων

Το αγαπημένο Ferto αποκτά μια ξεχωριστή εκδοχή από τον θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς (Zeljko Joksimovic).

Με τον ευφάνταστο τίτλο «Ferto vić», ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς δίνει στο τραγούδι μια βαλκανική χροιά, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με τον ήχο, την παράδοση και το συναίσθημα της περιοχής.

Η διασκευή του τραγουδιού χαρακτηρίζεται από έναν ήχο αυθεντικό – γεμάτο εικόνες, μνήμες και ένταση. Έναν ήχο που επανασυστήνει τη βαλκανική μουσική στο σήμερα με φρεσκάδα και δυναμική.

Η καλλιτεχνική συνάντηση των δύο δημιουργών, που ξεκίνησε στη Σερβία και ενισχύθηκε στην Ελλάδα, εξελίσσεται σε μια συνεργασία με ξεχωριστή χημεία και ουσιαστικό καλλιτεχνικό βάθος. Ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στηρίζει από την πρώτη στιγμή έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, ενώ ο Akylas ανταποδίδει με μια ερμηνεία γεμάτη πάθος και ένταση.

Ο ήχος των Βαλκανίων στη νέα διασκευή δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή, είναι ταυτότητα. Μια ανάσα που κουβαλά ιστορίες. Στο «Ferto vić» η χαρά συνυπάρχει με τη νοσταλγία και ο πόνος μετατρέπεται σε γιορτή. Οι ανισόχρονοι ρυθμοί, χαρακτηριστικοί της βαλκανικής μουσικής, αντικατοπτρίζουν τον παλμό της ζωής.

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών δίνει μια νέα διάσταση στο τραγούδι.