Ανατροπή νταλίκας στο Αντίρριο- Γέμισε ξύλα ο δρόμος- Δειτε ΒΙΝΤΕΟ

Ανατροπή νταλίκας στο Αντίρριο- Γέμισε ξ...

Διασκορπίστηκε φορτίο ξυλείας στον κόμβο της Γέφυρας – Χωρίς τραυματισμούς το περιστατικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 29 Απριλίου επιχείρηση των αρμόδιων Αρχών στο Αντίρριο, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νταλίκα που μετέφερε ξυλεία ανετράπη υπό συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα το φορτίο να καταλήξει στο οδόστρωμα και να δημιουργηθεί αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, γεγονός που αποδίδεται και στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, συνδράμοντας στην απομάκρυνση του οχήματος και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας, με τη συνδρομή ειδικών μηχανημάτων ανέλκυσης. Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνση της ξυλείας από το οδόστρωμα.
 
 
 

