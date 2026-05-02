Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 2 Μαΐου 2026.

Κριός

Η σημερινή μέρα θα επιτείνει την επιθυμία σας να εξελιχθείτε επαγγελματικά και να πετύχετε στους στόχους που έχετε θέσει. Εισέρχεστε τώρα σε ένα νέο στάδιο στην ζωή σας, που θα σας οδηγήσει σε αλλαγές σε πολλούς τομείς. Το αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα εξαρτηθεί απόλυτα από τις πρωτοβουλίες που θα πάρετε και προς ποια κατεύθυνση θα διοχετεύσετε την ενέργεια σας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε σαφείς στόχους και ένα πλάνο δράσης, ώστε να μην πελαγοδρομείτε και χάσετε την δυναμική της περιόδου.

Ταύρος

Σήμερα αποτελεί μια εξαιρετική χρονική στιγμή να αναθεωρήσετε τις δαπάνες και τον προϋπολογισμό σας, ή να αλλάξετε οικονομική στρατηγική. Η μελλοντική σας υλική ευημερία εξαρτάται από την ορθότητα των αποφάσεων που θα λάβετε αυτή την χρονική περίοδο. Εξετάστε ευκαιρίες και ενισχύστε την θέση σας στον επαγγελματικό κύκλο, ώστε να μην χάσετε κάποια ευκαιρία για προαγωγή. Εάν αναζητάτε μια καινούργια δουλειά, τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να κινηθείτε.

Δίδυμοι

Κατά την διάρκεια της μέρας θα είστε αρκετά πιο προσεκτικοί στην διαχείριση του χρόνου και κυρίως των χρημάτων σας. Αρκεί ωστόσο να μην υπερβάλετε και φτάσετε στο άλλο άκρο, στη τσιγκουνιά. Γιατί η προβλημάτων τσιγκουνιά σε χρήμα και συναίσθημα θα δημιουργήσει σειρά με τον σύντροφό σας αλλά και τους συνεργάτες σας. Καλό θα ήταν επίσης να αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας, προκειμένου να ξεκουραστείτε και να απομακρυνθείτε έστω και για λίγο από τα τρέχοντα προβλήματα.

Καρκίνος

Η επιρροή σας στον επαγγελματικό σας περίγυρο είναι έντονη. Οι απόψεις σας θα εκτιμηθούν και θα εισακουστούν και εσείς θα τονωθείτε σημαντικά. Φανείτε όμως ρεαλιστές στους στόχους που θέτετε. Τις υποθέσεις σας θέλετε να τις τελειώνετε στην στιγμή, τώρα όμως που κάτι νέο ξεκινάει, θα πρέπει να κινηθείτε με προσοχή για να μην κάνετε λάθη που θα τα βρείτε μπροστά σας.

Λέων

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

Παρθένος

Θα θελήσετε να υιοθετήσετε σήμερα μια πιο τολμηρή στάση στην επικοινωνία σας και να εκφράσετε χωρίς περιστροφές τις απόψεις και τις επιθυμίες σας. Αυτό όμως ενδεχομένως να ανοίξει νέους δρόμους και να επωφεληθείτε όχι μόνο εσείς προσωπικά, αλλά να υπάρξει και μια μεταστροφή ως προς τον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι κάποιες καταστάσεις.

Ζυγός

Έχετε ξεκάθαρη άποψη για το που βρίσκεστε και τι θέλετε να κάνετε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θέσετε τον τροχό σε κίνηση και να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Οι συλλογικές δράσεις ευνοούνται σήμερα και μάλιστα οι συνευρέσεις με φιλικά πρόσωπα. Μην αφήνετε την ευκαιρία να προσπεράσει, εκμεταλλευτείτε τις διασυνδέσεις σας και κάντε το επόμενη βήμα προόδου στην καριέρα σας.

Σκορπιός

Ένα νέο ρομαντικό ενδιαφέρον μπορεί να εμφανιστεί για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας που θα είχε καλές μελλοντικές προοπτικές, εάν κάνετε καλή επιλογή συντρόφου. Οι δεσμευμένοι θα ασχοληθείτε σήμερα με τον καλλωπισμό ή την βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου διαβίωσης σας, αλλά και με την βελτίωση των σχέσεων σας, φιλικών, κοινωνικών ή συγγενικών.

Τοξότης

Η μέσα μπορεί να φέρει κάποιες απογοητεύσεις ή να περάσετε μια μικρή κρίση. Η δυσαρέσκεια με τις τρέχουσες καταστάσεις θα είναι έντονη και οι ανασφάλειες σας κορυφώνονται. Ωστόσο το πείσμα και η επιμονή σας δεν θα σας επιτρέψουν να τα βάλετε κάτω. Θα καταφέρετε, αν και με δυσκολία, και μετά από μεγάλη προσπάθεια να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας.

Αιγόκερως

Το πλανητικό σκηνικό πιθανόν να σας φέρει προ τετελεσμένων γεγονότων προκειμένου να σας αναγκάσει να αντιμετωπίσετε επιτέλους τις ανασφάλειες ή τις φοβίες σας. Σας παροτρύνει να αγκαλιάσετε την ατομικότητα σας, για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε και να λάμψετε. Είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος για να εξετάσετε με κριτική ματιά την τρέχουσα πορεία σας και να κάνετε κάποιες αλλαγές, αναπροσαρμόζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προσδοκίες ή δεν ευθυγραμμίζεται με τα μελλοντικά σας σχέδια.

Υδροχόος

Η μέρα είναι ευνοϊκή να συζητήσετε τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας. Μην κουράζετε το νευρικό σας σύστημα και βρείτε διέξοδο εκτόνωσης. Οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες μπορεί να επιτευχθούν εύκολα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να πάρετε αποφάσεις για τις οικονομικές σας υποθέσεις. Μυστικές συμφωνίες, συμβόλαια και επενδύσεις σας περιμένουν.

Ιχθείς

Εάν θέλετε να φτάσετε στην ρίζα ενός προβλήματος, τώρα είναι η χρυσή σας ευκαιρία. Η έρευνα ή η αναζήτηση μπορεί να σας οδηγήσει σε αποκαλύψεις υπόγειων διεργασιών που θα σας σοκάρουν, θα σας δώσουν όμως την δυνατότητα να κατανοήσετε καλύτερα την δυναμική των σχέσεων που σας αφορούν. Ενδεχομένως όμως και να κάνετε χρήση της διανοητικής σας δύναμης και της πειθούς σας για να χειραγωγήσετε ή να παραπλανήσετε άλλους, κάτι που θα πρέπει να αποφύγετε.