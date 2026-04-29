Πάτρα: Ταξί ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και διέλυσε κολώνα του ΟΤΕ!- Δείτε τι έγινε στην Πανεπιστημίου - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έκοψε κολώνα του ΟΤΕ η οποία κρέμεται μέχρι και αυτή την ώρα πάνω από τον δρόμο επί της οδού Πανεπιστημίου, μπροστά από την Αποκεντρωμένη διοίκηση στην Πάτρα.

Ο λόγος για οδηγό ΤΑΞΙ ο οποίος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, όταν σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, προπορευόμενο όχημα πάτησε απότομα φρένο για να περάσει κάθετα το αντίθετο ρεύμα και να μπει σε είσοδο επιχείρησης. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως δεν είχε περιθώριο αποφυγής της σύγκρουσης, καθώς βρεθηκε στα όρια του πεζοδρομίου, πάνω στο οποίο ανέβηκε το ΤΑΞΙ με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε ξύλινη κολώνα του ΟΤΕ την οποία διέλυσε και τα λάστιχα του οχήματος να σκάσουν από την πρόσκρουση στο πεζοδρόμιο.

Στον οδηγό, ως είθισται, έγινε μέτρηση για αλκόολ. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά το ανακριτικό της τροχαίας Πατρών.