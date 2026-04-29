Κατσανιώτης: Δεν είμαστε αντάρτες, κανείς μας δεν ζήτησε να πάμε σε καινούργια φέουδα στη διακυβέρνηση της χώρας

Όπως διευκρίνισε «εμείς οι 5 γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά χρόνια στη ΔΑΠ ΝΔΦΚ, ακολουθήσαμε διαφορετικές επαγγελματικές καριέρες και βρεθήκαμε ξανά στα έδρανα της Βουλής» προσθέτοντας ότι το άρθρο συντάχθηκε καθώς «ξεκίνησε ένας δημόσιος διάλογος που αφορούσε το ασυμβίβαστο βουλευτών, αλλαγές εκλογικών περιφερειών. Σε αυτόν το διάλογο έχουμε ευθύνη ως πολιτικοί να καταθέσουμε την άποψή μας. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν είναι εναντίον του επιτελικού κράτους. Αποδεχόμαστε ότι μια μεταρρύθμιση που έγινε έφερε αποτελέσματα κυρίως σε περιόδους κρίσης».

Απαντώντας, δε, στον Άκη Σκέρτσο και όσα είπε την Τρίτη στο προσυνέδριο της ΝΔ, ο κ. Κατσανιώτης είπε στον ΣΚΑΪ «κανείς από εμάς δεν ζήτησε να πάμε σε καινούργια φέουδα στη διακυβέρνηση της χώρας».

«Δεν είμαστε αντάρτες, τα κίνητρά μας είναι η κυβέρνηση να γίνει καλύτερη και πιο χρήσιμη για τους πολίτες και η ΝΔ να είναι αυτοδύναμη» δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο Αχαιός βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης , ο ένας από τους 5 «γαλάζιους» βουλευτές που άσκησαν κριτική στο επιτελικό κράτος με άρθρο τους στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

«Όταν έχεις μια μεταρρύθμιση μετά από 7 χρόνια πρέπει να κάνεις αξιολόγηση. Κανείς από εμάς δεν ζήτησε να πάμε σε καινούργια φέουδα στη διακυβέρνηση της χώρας» συμπλήρωσε ο κ. Κατσανιώτης προσθέτοντας ότι «σωστά ο πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε ένα πράγμα και έχουμε αγωνία για την διακυβέρνηση».

Επέμεινε, ωστόσο, ότι «στη λειτουργία του επιτελικού κράτους, όπως για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάνηκε ότι υπάρχουν περιφερειακά θέματα όπου ζητήματα από την περιφέρεια δεν έφτασαν στο επιτελικό κράτος. Πρέπει να βρούμε τους ιμάντες τα αιτήματα να φτάνουν πιο γρήγορα στο κέντρο, γιατί το επιτελικό κράτος είναι και λίγο αθηνοκεντρικό».

Ειδικά, δε, για τον Άκη Σκέρτσο είπε ότι «δεν είναι μια κοινωνική συζήτηση με τον κ. Σκέρτσο είναι μια συνομιλία με τους πολίτες που μας εκλέγουν. Η πολιτική είναι διάλογος με τους πολίτες και όχι κοινωνική συζήτηση. Νομίζω ότι κάνει καλό στην κυβέρνηση το άρθρο. Η ΝΔ έχει στόχο και αυτός είναι η αυτοδυναμία. Εμείς χτυπάμε ένα πολύ μικρό κουδουνάκι πριν χτυπήσει καμπάνα από τους πολίτες».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, με νόημα, «ανάμεσα στα φέουδα και ένα κεντρικό κράτος που μετά από 7 χρόνια χάνει μηνύματα από την περιφέρεια, υπάρχει μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει. Αυτή η συζήτηση που άνοιξε αφορά και τον ρόλο του βουλευτή. Το να έχεις άποψη δεν σημαίνει ότι είσαι αντάρτης αλλά ανησυχούντας. Ψάχνουν πολλοί να δουν τι μας ενώνει. Μας ενώνουν κοινές ανησυχίες και κοινό παρελθόν. Αυτό που αλλάξαμε ρίχνοντας ένα βοτσαλάκι στη λίμνη είναι να γίνει συζήτηση για να γίνουμε καλύτεροι. Ο στόχος μας είναι η ομάδα να γίνει δυνατότερη, καλύτερη και η ΝΔ αυτοδύναμη σε έναν χρόνο»