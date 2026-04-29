Απεργία σήμερα στον ΕΦΚΑ και στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων στον απόηχο των χθεσινών επιθέσεων

Mε 24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Εργασίας, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ για την ένοπλη επίθεση χθες και τον τραυματισμό συναδέλφου τους.

Ειδικότερα η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία (ΠΟΠΟΚΠ) κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ που καλύπτονται συνδικαλιστικά από το πρωτοβάθμιο σωματείο-μέλος της, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων στον ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ), για την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και καλεί σε δυναμικό και μαζικό «παρών» στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα (Υπουργείο Εργασίας, 12 μ.) και στην υπόλοιπη χώρα, μετά την ένοπλη επίθεση στην Τοπική Διεύθυνση ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και τον τραυματισμό συναδέλφου που εργάζεται στο Τμήμα Μητρώου ως συμβασιούχος Προγράμματος της ΔΥΠΑ.

Στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι: «Εκφράζει επίσης τη συμπαράστασή της στον συνάδελφο που τραυματίστηκε και σε όλους τους συναδέλφους που βίωσαν την επίθεση και κλήθηκαν να τη διαχειριστούν.

Η σημερινή επίθεση, όπως και όλες οι προηγούμενες σε συναδέλφους μας, είναι το αποτέλεσμα του κοινωνικού αυτοματισμού που διαχρονικά υποδαυλίζεται από τις κυβερνήσεις και έχει μετατρέψει τους δημοσίους υπαλλήλους σε σάκο του μποξ.

“Τεμπέληδες, βολεμένοι και δυνάστες δημόσιοι υπάλληλοι”, “κόπρος του Αυγεία”, άρση της μονιμότητας, νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους “διεφθαρμένους” και “ανυπότακτους” – όλα κομμάτια του παζλ για την επιβολή σιωπητηρίου σε όσους αντιστέκονται και ορθώνουν το ανάστημά τους.

Το σημερινό συμβάν δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό – είναι κομμάτι της καθημερινότητας που βιώνουμε κατά την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών στις βαθιά υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπου καθημερινά εκτονώνεται η λαϊκή αγανάκτηση. Αγανάκτηση για την καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος, τις συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων, τις καθυστερήσεις στην απονομή των πενιχρών συντάξεων και επιδομάτων που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης.

“Πάμε κι όπου βγει» και στους χώρους εργασίας-ξέφραγο αμπέλι, όχι μόνο στις συγκοινωνίες, στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, στα “παξιωμένα σχολεία που καταρρέουν, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με ελλιπή μέτρα προστασίας.

Οι εργαζόμενοι, που υπερβάλλουμε καθημερινά εαυτόν για να στηρίξουμε τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση, την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια κ.λπ., σε δημόσιες υπηρεσίες-σύγχρονα κάτεργα και φυλακές, με ελλιπή έως ανύπαρκτα μέτρα προστασίας, δίχως όρια εργασιακή εντατικοποίηση και αναξιοκρατία, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ.

Απαιτούμε

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για πραγματική ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών – Γενναίες δαπάνες για Δημόσια Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Προστασία, κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες ως αποκλειστικά δημόσια αγαθά για όλο τον λαό.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους – Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής ή επισφαλούς απασχόλησης – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο Δημόσιο – Μετατροπή όλων των ΙΔΟΧ συμβάσεων σε ΙΔΑΧ.

Μόνιμο προσωπικό στις υπηρεσίες ασφάλειας και καθαριότητας των δημόσιων υπηρεσιών – Ουσιαστικός έλεγχος της ασφάλειας και υγιεινής σε όλους τους χώρους εργασίας.



Αποκλειστικά δημόσια κοινωνικά αγαθά για όλους με εργατικό έλεγχο – Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Γενναίες αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, την ενεργειακή και διατροφική φτώχεια, την καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος.

Ολοκληρωμένη Σύγχρονη Στεγαστική Πολιτική για την πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή κατοικία.

Επιδοματική Πολιτική πραγματικών προνοιακών παρεμβάσεων για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Να καταργηθεί το Νέο Πειθαρχικό “Δίκαιο” και όλο το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην αξιολόγηση».