Τα πρώτα λόγια του 89χρονου πιστολέρο στους αστυνομικούς: «Δεν ήθελα να σκοτώσω, αλλά να κάνω σαματά γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου»

Όσα είπε στους αστυνομικούς ο ηλικιωμένος που άνοιξε πυρ χθες στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο
«Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα». Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. που χθες Τρίτη έσπειρε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο και, τελικά, συνελήφθη μετά από ώρες στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας εξήγησε πως έφυγε από το σπίτι του και έφθασε στον Κολωνό με ταξί το οποίο είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα. Μαζί του είχε μια βαλίτσα με διαβατήριο, ταυτότητα κλπ.
«Είχα κανονίσει μετά τον ΕΦΚΑ να πάω με το ταξί στην Πάτρα. Αλλά ο ταξιτζής έφυγε. Έτσι πήγα και πήρα άλλο ταξί για να με πάει στην Λουκάρεως (Εφετείο). Βγαίνω από την Λουκάρεως, ήξερα από που να πάω για να αποφύγω τους ελέγχους. Μόλις βγήκα πήρα άλλο ταξί και του λέω πήγαινε με στα ΚΤΕΛ. Αρχικά σκέφτηκα να πάω Καλαμάτα και να μην φύγω καθόλου. Να πάω την επόμενη στο καφενείο και να πω να πάρουν την αστυνομία. Μετά ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει για να με πάει Πάτρα. Του έδωσα 250 ευρώ και με πήγε», περιέγραψε.
«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», πρόσθεσε.
Η μεταγωγή του 89χρονου από την ΓΑΔΑ για τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Επιπλέον, ο 89χρονος σημείωσε πως όταν έφθασε στην Πάτρα, σκέφτηκε να βγάλει εισιτήριο για Ιταλία ή για Γαλλία, προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο.
«Τι να πάω φυλακή στην Ελλάδα, τι να πάω στη Γαλλία. Και στο Στρασβούργο στον αέρα θα έριχνα, όχι εναντίον κάποιου. Μετά πήγα στο ξενοδοχείο γιατί δεν έβρισκα εισιτήριο για εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία», κατέληξε.
«Ήταν χαλαρός»: Τι λέει ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον 89χρονο πριν ανοίξει πυρ στον ΕΦΚΑ
Απόλυτα ψύχραιμος και χωρίς εμφανή σημάδια έντασης φέρεται να ήταν ο 89χρονος, ο οποίος προκάλεσε πανικό χθες στο κέντρο της Αθήνας, ανοίγοντας πυρ αρχικά στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο, επί της οδού Λουκάρεως, σύμφωνα με την περιγραφή οδηγού ταξί που τον μετέφερε.
Ο ηλικιωμένος, ο οποίος συνελήφθη τελικά στην Πάτρα έπειτα από πέντε ώρες αναζητήσεων, φέρεται να επιβιβάστηκε σε ταξί από την περιοχή των Άνω Πατησίων, έχοντας κρυμμένη στο μπουφάν του την καραμπίνα με την οποία λίγο αργότερα εισέβαλε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ.
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο οδηγός ταξί ο 89χρονος «ήταν σε κατάσταση χαλαρή», ενώ σε ερώτηση που του έγινε για το εάν του έκανε εντύπωση που φορούσε βαρύ ρουχισμό ενώ είχε ζέστη απάντησε: «Αυτός έτσι πάντα ντυνόταν. Συνήθως. Χαλαρά ήταν, μίλαγε εκεί πέρα, όλα καλά. Ήταν χαλαρά. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε»
«Θα πήγαινε να δει έναν φίλο και μετά θα πήγαινε Πάτρα», είπε στη συνέχεια, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το εάν του είπε ότι θα γίνει πρώτο θέμα στις εφημερίδες απάντησε: «Όχι, εμένα δεν μου έλεγε τέτοια».
