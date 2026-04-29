Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Πόσοι ανθοπώλες πάνε Ψηλαλώνια- Τι προτιμούν οι Πατρινοί και πόσο στοιχίζουν

Πρώτη Μαΐου. Εργατική Πρωτομαγιά και γιορτή των λουλουδιών. «Μάη μου με τα λουλούδια» λέει ο στίχος και όχι τυχαία και στην Πάτρα, την παραμονή της πρώτης μέρας του Μαΐου, οι δρόμοι εδώ και πολλά χρόνια, οδηγούν στα Ψηλά Αλώνια.

Φέτος πάγκους θα στήσουν 11 ανθοπώλες, αριθμός ο οποίος σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ανθοπωλών Αχαΐας Νίκο Ανδρικόπουλο και ιδιοκτήτης του Ανθόκηπου, κυμαίνεται στα επίπεδα των προηγουμένων ετών.

Οι προτιμήσεις και οι τιμές

Η πρώτη προτίμηση του κόσμου είναι τα στεφάνια, σε πολλές συνθέσεις και μεγέθη και το εύρος των τιμών κυμαίνεται κατά προσέγγιση από 10 ως 20 ευρώ , εξηγεί ο κ. Ανδρικόπουλος, ενώ ακολουθούν τα μπουκέτα με ανοιξιάτικα λουλούδια και ποικιλία συνθέσεων, τα οποία είτε είναι έτοιμα από τους ανθοπώλες, είτε ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει εκείνη τη στιγμή την ανθοδέσμη της αρεσκείας του.

Η τιμή κυμαίνεται αναλόγως και ξεκινά από 10-15 ευρώ.

Στην πρώτη γραμμή και τα τριαντάφυλλα αλλά όχι τα …κόκκκινα

Τα τριαντάφυλλα φυσικά και δε λείπουν από την πρωτομαγιά και τη γιορτή των λουλουδιών στα Ψηλαλώνια, ωστόσο οι επιλογές διαφοροποιούνται και το κόκκινο τριαντάφυλλο δεν είναι καθολικά η πρώτη προτίμηση, δεδομένου ότι αυτή την εποχή προτιμώνται και τριαντάφυλλα σε άλλα χρώματα, Από μπλε, μέχρι λευκά , κίτρινα και ροζ.

Η τιμή του τριαντάφυλλου μάλιστα θα είναι λίγο χαμηλότερη συγκριτικά με αυτή στα καταστήματα αναφέρει ο Πρόεδρος και θα κυμανθεί από 2 ως 3 ευρώ ενώ στα καταστήματα πωλείται από 3 ως 3,5. «Προσπαθούμε να κατεβάσουμε τις τιμές στα Ψηλαλώνια επειδή όλος ο κόσμος θέλει να πάρει λουλούδια έχουμε άλλες τιμές στους πάγκους μας εκεί».

Και προσθέτει:«Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορες «περίεργες» κατασκευές και υπάρχει μια καλή εξέλιξη στο επάγγελμά μας . Παρουσιάζουν οι ανθοπώλες στον κόσμο ξεχωριστά μπουκέτα και στεφάνια, με στάχια με ελιά , κάτι διαφορετικό δηλαδή το οποίο ο κόσμος το αναζητά και του αρέσει».

H αγοραστική κίνηση

Το αγοραστικό ενδιαφέρον στους πάγκους των ανθοπωλών στην πλατεία είναι μεγάλο ενώ ανήμερα της Πρωτομαγιάς η κίνηση μετακινείται στα ανθοπωλεία.

«Την παραμονή δουλεύουν πολύ τα Ψηλαλώνια και την επόμενη δουλεύουν πολύ τα καταστήματά μας. Η κίνηση ξεκινά από τις εφτά το πρωί γιατί ο κόσμος θέλει να βγει έξω να πάρει λουλούδια για να κατασκευάσει το στεφάνι του, να προμηθευτεί διάφορα φυτά που είναι αυτή την εποχή για να φτιάξει το μπαλκόνι του».

Πόσα ανθοπωλεία έχει η Πάτρα, οι συγκυρίες που τα μείωσαν τα τελευταία χρόνια και η εξέλιξη του κλάδου

Τα ανθοπωλεία που λειτουργούν στην Πάτρα είναι πλέον 18 «αλλά αυτά που έχουν μείνει έχουν μια πολύ καλή εξέλιξη. Δηλαδή θα παρακολουθήσουν τα σεμινάριά τους και παρουσιάζουμε στον κόσμο λουλούδια όχι αυτά που θα βρει και σε ένα πολυκατάστημα ή σε μια λαϊκή. Παρουσιάζουμε κάτι διαφορετικό στο ανθοπωλείο, το οποίο αρέσει στον κόσμο και υπάρχει κίνηση. Η δουλειά μας είναι χειροποίητη, δεν αποτελεί έτοιμο προϊόν».

Πριν το ξέσπασμα της κρίσης στην Πάτρα λειτουργούσαν 80 με 90 ανθοπωλεία τονίζει ο Πρόεδρος του Συλλόγου. «Τότε πχ ένας άνθρωπος που έβγαινε στη σύνταξη έλεγε με τι να ασχοληθώ, άνοιγε ένα ανθοπωλείο γιατί βγάζει χρήματα ο ανθοπώλης. Αυτό ήταν μια φούσκα κι έσκασε. Η δουλειά μας έχει πολλές ώρες και πολλά πράγματα να δημιουργείς».

Από τη μια πλευρά η κρίση και από την άλλη η εξέλιξη του επαγγέλματος ήταν οι παράγοντες που καθόρισαν τη μετέπειτα πορεία για εκείνου που έμεινα και για εκείνους που έφυγαν από τον χώρο, εξηγεί ο Νίκος Ανδρικόπουλος.

Από πού προμηθεύονται τα λουλούδια

Τα ανθοπωλεία της περιοχής προμηθεύονται λουλούδια τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό, με τους συσχετισμούς να διαμορφώνονται ανάλογα με την εποχή (χειμώνας- άνοιξη). Ειδικά το χειμώνα οι περισσότερες προμήθειες γίνονται από το εξωτερικό αναφέρει.

Η Ολλανδία είναι μια βασική χώρα εισαγωγής λουλουδιών ενώ ως προς την Ελλάδα οι περιοχές προέλευσης είναι η Αχαΐα, η Κρήτη, ο Βόλος, η Αθήνα.