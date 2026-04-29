Coffee Island: Διεύρυνση αποτυπώματος σε Ελλάδα και εξωτερικό – Αναδιαμόρφωση δικτύου και νέα καινοτόμα προϊόντα

Η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας παραμένει στον πυρήνα της στρατηγικής της Coffee Island, με διαφοροποιήσεις ωστόσο στον ρυθμό υλοποίησης ανά αγορά, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων και των επιχειρησιακών περιορισμών.

Όπως ανέφερε εχθές ο Marketing Director (CMO) Πάνος Κωνσταντινόπουλος σε ενημερωτική εκδήλωση, οι συνθήκες σε ορισμένες περιοχές επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία και τον σχεδιασμό ανάπτυξης. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Ιορδανίας, όπου, αν και η επένδυση σε επίπεδο υποδομών έχει ολοκληρωθεί και το κατάστημα λειτουργεί πιλοτικά, η επίσημη έναρξη μετατίθεται χρονικά καθώς η φυσική παρουσία στελεχών από την Ελλάδα για την εκπαίδευση και υποστήριξη των τοπικών συνεργατών είναι δύσκολη προς το παρόν.

Το διεθνές δίκτυο της Coffee Island εκτείνεται σήμερα σε τέσσερις ηπείρους και δώδεκα χώρες, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο οικοσύστημα δραστηριοτήτων σε αγορές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και επίπεδα ωρίμανσης. Περισσότερα από 70 σημεία λειτουργούν ήδη στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Κύπρος, το Λονδίνο, η Ελβετία, η Ρουμανία, η Ισπανία, ο Καναδάς, η Αίγυπτος, το Ντουμπάι, η Βουλγαρία, το Ιράκ, η Ινδία και η Γαλλία. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Coffee Island εγκαινίασε τον περασμένο Ιανουάριο το πρώτο της κατάστημα στη γραφική παριζιάνικη συνοικία της Μονμάρτης. Η παρουσία της εταιρείας στο Παρίσι αποτελεί το πρώτο στρατηγικό βήμα για την είσοδο σε μια αγορά με ισχυρό πολιτισμικό αποτύπωμα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων από δέκα σημείων στη χώρα μέσα στην επόμενη τριετία, με έμφαση στη σταδιακή και βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, στην Ισπανία η εταιρεία διευρύνει σταδιακά το αποτύπωμά της, με νέα καταστήματα στη Μαδρίτη.

Σε επίπεδο επενδύσεων, η Coffee Island συνεχίζει να ενισχύει την παραγωγική της βάση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αίγυπτο όπου διευρύνει την τοπική παραγωγική μονάδα με νέο εξοπλισμό και υποδομές. Οι κινήσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες, καθώς οι τιμές πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορών καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις, ασκώντας πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην καινοτομία, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της με νέες κατηγορίες προϊόντων και ιδιαίτερη έμφαση στα λεγόμενα functional ροφήματα, που συνδέονται με την ευεξία και τη διατροφική αξία, ενώ δίνει έμφαση και στην ανανέωση της εικόνας των καταστημάτων της. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί το ανανεωμένο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη (Γούναρη) που θα λειτουργήσει ως πιλότος με στόχο να εξεταστεί η μελλοντική του εφαρμογή στα πάνω από 420 καταστήματα της Coffee Island. Στο ίδιο μήκος κύματος επαναξιολογούνται καταστήματα του δικτύου αλλά και συνεργασίες με στόχο την πλήρη ανανέωση της αλυσίδας. Παράλληλα, η εταιρεία πειραματίζεται με δύο καινοτόμα μοντέλα. Το πρώτο ήδη λειτουργεί σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη συνδυάζοντας καφετέρια και artisanal convenience store και το δεύτερο (all day concept) που λειτουργεί στην Πάτρα και περιλαμβάνει σάλα, διευρυμένο κατάλογο φαγητού/brunch, κοκτέιλ και αλκοόλ.

Η χρονιά που ολοκληρώθηκε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική για την εταιρεία, τόσο σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων όσο και στρατηγικής ωρίμανσης. Παρά τις πιέσεις, η Coffee Island διατηρεί τον επενδυτικό της ρυθμό, επανεπενδύοντας τα κέρδη της και παραμένοντας προσηλωμένη στο μοντέλο σταδιακής διεθνούς επέκτασης και ενίσχυσης του δικτύου συνεργατών της. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αναπροσαρμογών στην τιμολογιακή πολιτική παραμένει ανοιχτό, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν. Για το 2025, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ξεπεράσει τα 41,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων. Σε επίπεδο ομίλου, τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 47 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά τη δυναμική ανάπτυξη του διεθνούς δικτύου και την αυξανόμενη παρουσία της εταιρείας σε αγορές εκτός Ελλάδας.

Ξεκινώντας πριν από 27 χρόνια από την Πάτρα με όραμα να κατακτήσει τον κόσμο του καφέ, σήμερα η Coffee Island απασχολεί 206 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω του συστήματος δικαιόχρησης, ενώ στο σύνολο του δικτύου της διατηρούνται πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας. Μέσω της Direct Trade συνεργασίας με παραγωγούς καφέ, επεξεργάζεται 1.900 τόνους καφέ ετησίως στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της. Συνεισφέρει φορολογικά στην εθνική οικονομία, επιστρέφει αξία στην ελληνική κοινωνία και δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης σε 1.200 συνεργαζόμενες ελληνικές εταιρείες-προμηθευτές.

ΑΠΕ- ΜΠΕ