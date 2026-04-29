Έκθεση Φωτογραφίας της ΟΙΚΙΠΑ στα Ψηλά Αλώνια

Η καθιερωμένη έκθεση φωτογραφίας της ΟΙΚΙΠΑ με φετινό θέμα: «Τα πουλιά της Ελλάδας » θα πραγματοποιηθεί την παραμονή της Πρωτομαγιάς (30 Απριλίου) στα Ψηλαλώνια, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων.

Η έκθεση εντάσσεται στις εαρινές γενέθλιες εκδηλώσεις της ΟΙΚΙΠΑ οι οποίες πραγματοποιούνται το τελευταίο 10ημερο του Απριλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυσή της τον Απρίλιο του1986.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν φωτογραφίες μελών και φίλων της ΟΙΚΙΠΑ, ερασιτεχνών φωτογράφων και στόχος της φετινής έκθεσης είναι να αναδειχθεί ο πλούσιος και μοναδικός κόσμος της ελληνικής ορνιθοπανίδας: Από τα πουλιά των βουνών και των δασών έως εκείνα των υγροτόπων, των θαλασσών και των πόλεων. Μέσα από το φωτογραφικό φακό, επιδιώκουμε να αποτυπωθεί η ομορφιά, η ποικιλία, η ελευθερία της πτήσης αλλά και η αρμονική – ή και εύθραυστη – σχέση των πουλιών με το φυσικό τους περιβάλλον.

Ας θυμηθούμε ότι τα πουλιά αποτελούν σύμβολα ζωής, ελπίδας και ελευθερίας.

Έχουν επιλεγεί 100 φωτογραφίες από συνολικά 39 συμμετέχοντες. Η επιλογή έγινε με σύνθετα κριτήρια όπως αισθητικής, διαφορετικότητας, αντιπροσωπευτικότητας κ.α. από επιτροπή που συστάθηκε από την ΟΙΚΙΠΑ.

Η έκθεση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων .

Στην έκθεση συμμετέχουν με φωτογραφίες τους οι παρακάτω ερασιτέχνες φωτογράφοι :

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ , ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ , ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ , ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΧΡΥΣΑ , ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ , ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΗΣ , ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ , ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ , ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΤΙΤΙΚΑ ,ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , , ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ , ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ , ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ , ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ , ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΗ , ΚΟΣΚΕΡΗ ΒΑΣΩ , ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΛΠΙΔΑ , ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ , ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΓΚΑΡΒΕΛΑ , ΜΑΝΟΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ , ΜΑΡΤΙΝΗ ΒΑΣΩ , ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ , ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ , ΞΕΡΙΖΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ , ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ , ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΗ , ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ , ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ , ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ . ΣΙΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ , ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑ , ΤΣΑΧΡΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ , ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΦΑΛΤΣΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΧΕΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ