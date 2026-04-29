Η Βάσια Παναγοπούλου έπαθε κάταγμα αστραγάλου στην Κωνσταντινούπολη

Δύσκολες ώρες βιώνει εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα η Βάσια Παναγοπούλου, καθώς κατά τη διάρκεια της επιστροφής της από ένα ταξίδι στο Μαϊάμι της Φλόριντα, είχε ένα ατύχημα.

Η φίλη της ηθοποιού που ήταν μαζί της, η Ευρυδίκη Πόθου Σφακιανάκη, έκανε μία ανάρτηση στο Facebook την Τρίτη (28.04.2026) και αποκάλυψε τη δύσκολη περιπέτεια που βίωσε η Βάσια Παναγοπούλου.

Όπως ανέφερε, η πρωταγωνίστρια της «Γης της ελιάς» την ώρα που πήγε να βγει από το αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη, η σκάλα δεν εφάρμοζε σωστά και κατέληξε πεσμένη στο έδαφος και το μισό της πόδι να βρίσκεται στο κενό ανάμεσα στο αεροσκάφος και τη σκάλα.

Αμέσως η Βάσια Παναγοπούλου και η φίλη της κάλεσαν σε βοήθεια, ωστόσο η αντιμετώπιση που είχαν από τους υπαλλήλους της αεροπορικής δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν. Τελικά, η ηθοποιός αναγκάστηκε να περπατήσει με χτυπημένο πόδι ως την πύλη, από όπου έφυγε το αεροπλάνο της για την Ελλάδα και ύστερα από μία τεράστια ταλαιπωρία κατέληξε στο ΚΑΤ.

Εκεί η Βάσια Παναγοπούλου ενημερώθηκε από τους γιατρούς ότι έχει πάθει κάταγμα αστραγάλου…

Η ανάρτηση στο Facebook

«Όλα τα ωραία δυστυχώς δεν τελειώνουν πάντα καλά. Στις 24/4/2026 η επιστροφή μας από το Μαϊάμι μετατράπηκε σε εφιάλτη!

Με την φίλη μου και όχι μόνο, Βάσια Παναγοπούλου ταξιδεύαμε με την πτήση Μαϊάμι Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Μετά από 11 ώρες πτήσης, κατά την αποβίβαση, η σκάλα δεν εφάρμοζε σωστά στο αεροπλάνο (υποχρέωσής τους ήταν η φυσούνα σε τέτοιου μεγέθους αεροσκάφοι).

Το πόδι της Βάσιας, βρέθηκε στο κενό και έπεσε με φοβερή δύναμη στο κεφαλόσκαλο. Έντρομη γύρισα και την αντίκρυσα πεσμένη κάτω, το

μισό πόδι μέσα στο κενό και να ουρλιάζει από τους πόνους.

Αμέσως ζητούσα απεγνωσμένα βοήθεια. Ανταπόκριση καμία.

Φανταστείτε ότι με πολύ κόπο μπήκαμε στο λεωφορείο μεταφοράς επιβατών με παντελώς αδιάφορη αντιμετώπισε, τόσο από το προσωπικό του αεροσκάφους άλλο τόσο και από τους υπόλοιπους υπαλλήλους της εταιρείας, αν και ταξιδεύαμε business.

Με δυσκολία κλήθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αντί όμως για σωστή ιατρική αντιμετώπιση, η νοσοκόμος η οποία δήλωσε γιατρός, άρχισε να κάνει μαλάξεις στο πρησμένο και μελανό πόδι ενώ ήταν ηλίου φαεινότερον ότι ο αστράγαλος είχε εμφανώς φύγει από την θέση του.

Η Βάσια, ούρλιαζε από τους πόνους και ζητήσαμε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η απάντηση που λάβαμε μετά από όλη αυτή την αισχρή συμπεριφορά “θα χάσετε την πτήση σας”, “θα πληρώσετε όλα τα έξοδα του νοσοκομείου μόνοι σας”.

Όσοι γνωρίζετε το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ξέρετε πόσο μεγάλο είναι. Ζήτησα αναπηρικό αμαξίδιο μου, το αρνήθηκαν γιατί δεν είχαν

για γυναίκα με σπασμένο πόδι και συνοδό.

Αναγκάστηκε να περπατήσει μέχρι την πύλη 10′ περίπου μπορεί και περισσότερο, ανάπηρη. Με αφόρητους πόνους!