Σαράντα ευρώ παραπάνω θα έπαιρνε ο 89χρονος πιστολέρο αν είχε γίνει δεκτό το αίτημά του στον ΕΦΚΑ

Σε πολυετή διαμάχη, τόσο με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, όσο και δικαστικά είχε μπει ο 89χρονος πιστολέρο που άνοιξε πυρ στα γραφεία του οργανισμού στον Κεραμεικό το πρωί της Τρίτης.

Αν την είχε κερδίσει, τότε το εισόδημά του θα ανέβαινε για 40 ευρώ το μήνα!

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ο εν λόγω υπερήλικας ελάμβανε την παλιά προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ, ύψους 360 ευρώ η οποία μετά το 1998 διευρύνθηκε επιτρέποντας στους αγρότες και τους λοιπούς ευάλωτους πολίτες να ασφαλίζονται πληρώνοντας εισφορές προκειμένου να λαμβάνουν υψηλότερη σύνταξη.

Ο 89χρονος ήθελε να ενσωματώσει τα ένσημα που είχε συγκεντρώσει από την εργασία του στην Ελλάδα στο προνοιακό επίδομα με στόχο να πάρει διαδοχική σύνταξη ΙΚΑ-ΟΓΑ . Το ποσό που προσδοκούσε πιθανότατα θα αντιστοιχούσε την κατώτατη σύνταξη του ΕΦΚΑ ύψους 400 ευρώ. Ωστόσο τα ένσημα δεν ήταν αρκετά , εμφάνιζε στην καρτέλα του μόνο λίγων μηνών εργασία σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα η αίτηση για συνταξιοδότηση που είχε υποβάλλει να απορριφθεί το 2017. Κατά δήλωσή του, τού έλλειπαν μόνο 400 ένσημα για να ανοίξει η πόρτα της συνταξιοδότησης κάτι που διαψεύδει ο ΕΦΚΑ. Ο υπερήλικας υπέβαλε ένσταση στην τοπική διοικητική επιτροπή λαμβάνοντας και πάλι απόρριψη ενώ στη συνέχεια προσέφυγε στα διοικητικά πρωτοδικεία και τέλος στο Εφετείο όπου δεν εμφανίστηκε.

Ωστόσο, ο ίδιος, όπως σημειώνει στην επιστολή του, ένιωσε ότι «το ελληνικό ΙΚΑ του φέρθηκε σαν σκυλί» και έτσι, «αποφάσισε να τους δαγκώσει».

Σημειώνουμε ότι, όπως και ο ίδιος αναφέρει, ελάμβανε ένα ποσό σύνταξης από την 8ετή εργασία του στη Γερμανία καθώς και ένα μεγαλύτερο ποσό ύψους 2.400 δολάρια μηνιαίως από την 40ετή εργασία του στο Σικάγο.

Σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για τις διεθνείς συντάξεις οι οποίες έχουν υποβληθεί από 13/05/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και μετά, ενεργοποιείται το λογισμικό που αφορά στο «αναλογιστικό ισοδύναμο» από το Εσωτερικό προς το Εξωτερικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Πρόκειται για το εργαλείο που απαιτείται, προκειμένου να γίνει μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στη χώρα όπου διαμένει ο συνταξιούχος.

Η Ελλάδα άλλωστε έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες με τη Γερμανία και τις ΗΠΑ για τις διεθνείς συντάξεις που αποτελούν ένα πολύ δύσκολο τομέα με αξιοσημείωτες καθυστερήσεις που μπορεί να φτάσουν και τα δέκα έτη μέχρι την απονομή της σύνταξης.

Ωστόσο ο υπερήλικας δεν προσέφυγε στη διαδικασία που διέπει τις διεθνείς συντάξεις αλλά ήθελε να λάβει «αυτόνομη» σύνταξη από το φορέα παρόλο που δεν συγκέντρωνε τις προϋποθέσεις.

Οι εκκρεμείς διεθνείς συντάξεις υπερβαίνουν σήμερα τις 15.000, ταλαιπωρώντας για περισσότερο από 6 έτη τους πολίτες που είτε είχαν εργαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν, είτε ανήκουν στον απόδημο ελληνισμό.

Όπως κατά καιρούς έχει επισημαίνει η διοίκηση του ΕΦΚΑ , πρόκειται για «δύσκολες» συνταξιοδοτικές υποθέσεις, όχι μόνο λόγω των εγγενών προβλημάτων του ελληνικού φορέα, αλλά και γιατί εμπλέκονται και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης του εξωτερικού.