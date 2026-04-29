Μεσσηνία: Θρίλερ με τον 44χρονο που εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο με τραύμα από όπλο στο κεφάλι

Ένα απόλυτο θρίλερ βρίσκεται από χθες (28/4) σε εξέλιξη στον Μπουρνιά, στη Μεσσηνία μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα σε στάβλο με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το θύμα φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι, πιθανόν από κυνηγετική καραμπίνα, με τα πρώτα στοιχεία να παραπέμπουν σε έγκλημα. Το όπλο μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει εντοπιστεί.

Ειδοποίησε τις Αρχές το ζευγάρι που τον φιλοξενούσε

Όπως μεταδίδει το MessiniaLive, οι αρχικές πληροφορίες για την ταυτότητα του θύματος και τις συνθήκες εντοπισμού του ήταν συγκεχυμένες. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, πρόκειται για έναν 44χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής. Ο άνδρας εντοπίστηκε από ένα ζευγάρι (έναν 47χρονο ομοεθνή του και μια 50χρονη Ελληνίδα) οι οποίοι φέρεται να τον φιλοξενούσαν προσωρινά και ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφοριών, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τον τόπο του εγκλήματος και συλλέγουν στοιχεία, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από επιχειρήσεις της περιοχής προκειμένου να εξακριβωθούν κινήσεις που έγιναν. Η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη με αγροτικές καλλιέργειες και στάβλους, αλλά και επιχειρήσεις.

Σημειώνεται πως ήδη έχουν προσέλθει για καταθέσεις τρία άτομα.