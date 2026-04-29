Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση μέχρι την Κυριακή 3 Μαΐου στις αιτήσεις

Μια ακόμη παράταση την τρίτη κατά σειρά έδωσε η ΔΥΠΑ σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026.

Η παράταση από τη ΔΥΠΑ στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 δόθηκε ως την Κυριακή 3 Μαϊου σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση, που δίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους, καθώς έχουν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα.

Η ανακοίνωση της ΔΥΠΑ

Λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026–2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην πλατφόρμα και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59.

Χθες κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 60.790 αιτήσεις, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά πλέον τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από 21.04.2026 έως 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι

Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους,

αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Δικαιούχοι των voucher για το πρόγραμμα είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εισόδημα έως:

16.000 ευρώ για άγαμους

24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη συμμετοχή ή μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι -πλην ΑμεΑ και πολύτεκνων γονέων- έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025 – 2026.