Τι προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας για τον 89χρονο πιστολέρο

Λόγω ηλικίας δεν μπορεί να οδηγηθεί στις φυλακές ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. ο οποίος διαδοχικά χθες, οπλισμένος με καραμπίνα, εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Συγκεκριμένα, τραυμάτισε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ και τέσσερις γυναίκες υπάλληλους του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα εφόσον ο δράστης έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει διαπράξει έγκλημα το οποίο επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, δεν μπορεί να φυλακιστεί αλλά μπορεί να του επιβληθεί η ποινή του κατ΄ οίκον περιορισμού για όσο διάστημα κρίνει το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα και πάλι με τον Ποινικό Κώδικα, η πράξη του δράστη δεν μπορεί να καταλογιστεί, «αν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης της συνείδησης κατά τον χρόνο τέλεσής της, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό».

Με άλλα λόγια, μπορεί να μην του επιβληθεί καμία ποινή, εφόσον έχει το ακαταλόγιστο των πράξεων του λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης της συνείδησής του.

Τώρα, αν υπάρχει εξακριβωμένη διαταραχή της συνείδησης του δράστη το χρόνο που τέλεσε το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, μπορεί να διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική φυλακής.

Ακόμη, μπορεί να διαταχθεί από τα δικαστήρια ο εγκλεισμός του δράστη σε φυλακή λόγω επικινδυνότητας, εφόσον κριθεί από το δικαστήριο ότι αν παραμείνει ελεύθερος μπορεί να διαπράξει το ίδιο ή παρόμοιο έγκλημα.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είχε ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Ακόμη, έγινε γνωστό ότι το 2018 είχαν γίνει παράπονα στις Αρχές για απειλές από τον 89χρονο και του είχαν γίνει οι σχετικές συστάσεις, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, στα γραφεία του ΕΦΚΑ επί της οδού οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό.

Ο 89χρονος ανενόχλητος μπήκε στον 4ο όροφο των γραφείων του ΕΦΚΑ με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ένας υπάλληλο στο πόδι, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Ακολούθως, σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών περίπου μισή ώρα αργότερα, επίθεση από την οποία τραυματίστηκαν 4 γυναίκες. Στη συνέχεια άφησε την καραμπίνα και έφυγε πεζός, ενώ υπήρξε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Ο 89χρονος συνελήφθη τελικά χθες το απόγευμα έχοντας καταφέρει να φτάσει μέχρι την Πάτρα. Πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., αναφέρουν ότι από εκεί σχεδίαζε να πάει στην Ιταλία και εν συνεχεία - μέσω Γερμανίας - στο Στρασβούργο, ενώ πάνω του είχε ένα 38αρι περίστροφο. Ήδη έχει μεταφερθεί στην ΓΑΔΑ.

Πάντως, σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας έχουν προχωρήσει σε πλήρη αναστολή των εργασιών τους, ενώ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του Πρωτοδικείου Αθηνών.



Η επιστολή στα Μέσα Ενημέρωσης

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών πριν την αποχώρησή του ο 89χρονος άφησε μια επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης στην οποία ανέφερε:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

ΥΓ

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου.

Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

Ο λυσσασμένος».