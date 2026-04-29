Πάτρα: Σύγκρουση οχημάτων στην Γερμανού- Τραυματίστηκε ελαφρά παιδί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην οδό Γερμανού, στο κέντρο της Πάτρας, όταν δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο ένα από τα αυτοκίνητα επέβαινε μητέρα μαζί με τα δύο μικρά παιδιά της. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά το ένα παιδί, χωρίς ωστόσο να εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με Κινητή Μονάδα, δύο μηχανές ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ στη συνέχεια η μητέρα και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Αστυνομία.