Δείπνο Τραμπ με βασιλιά Κάρολο στον Λευκό Οίκο: Μηνύματα συμμαχίας και αναφορά στον Σαίξπηρ

Υψηλές παρουσίες στο δείπνο- Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα θερμής υποδοχής πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ και της βασίλισσας Καμίλα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογραμμίζει τη «διαχρονική συμμαχία» ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά την ομιλία του στην αίθουσα δεξιώσεων στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντάς την «πολύτιμη φιλία και αιώνιο δεσμό». «Η ιστορία δεν έχει γνωρίσει ισχυρότερη δύναμη από τον συνδυασμό του αμερικανικού πατριωτισμού και της βρετανικής υπερηφάνειας», ανέφερε, υψώνοντας πρόποση για «250 χρόνια αμερικανικής ελευθερίας» και προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a>: "The Declaration of Independence was a miracle for the ages that sparked a far-reaching Revolution in self-government and human freedom. But even though the political bonds between the United States and Great Britain were dissolved forever... on July 4th, 1776, the more…</p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://twitter.com/RapidResponse47/status/2049293808500720076?ref_src=twsrc%5Etfw">April 29, 2026</a></blockquote>

Η στάση του Αμερικανού προέδρου διαφοροποιείται από τη δημόσια κριτική που έχει ασκήσει στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κυρίως σε σχέση με τη στάση του Λονδίνου στη σύγκρουση με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ομιλία του βασιλιά Κάρολου στο Κογκρέσο. «Θέλω να συγχαρώ τον Κάρολο που έκανε σήμερα μια φανταστική ομιλία στο Κογκρέσο. Έκανε τους Δημοκρατικούς να σηκωθούν όρθιοι — δεν έχω καταφέρει ποτέ να το κάνω αυτό. Δεν μπορούσα να το πιστέψω!», είπε ο Τραμπ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a>: "I want to congratulate Charles on having made a fantastic speech today at Congress. He got the Democrats to stand — I've never been able to do that. I couldn't believe it!"</p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://twitter.com/RapidResponse47/status/2049290865743393228?ref_src=twsrc%5Etfw">April 29, 2026</a></blockquote>

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σύντομη αναφορά στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι «κάνουμε δουλειά εκεί και τα πηγαίνουμε πολύ καλά». Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υποστηρίζοντας ότι και ο βασιλιάς Κάρολος συμφωνεί με αυτή τη θέση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Dinner with the King and Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <a href="https://t.co/IsAWSp7IvO">https://t.co/IsAWSp7IvO</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/2049288279371980833?ref_src=twsrc%5Etfw">April 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Tο μήνυμα βασιλιά Kαρόλου για τη συμμαχία και τις προκλήσεις

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος τόνισε ότι η ιστορία των δύο χωρών «δεν ακολούθησε πάντα την πιο ευθεία πορεία», αλλά υπογράμμισε ότι η συμμαχία τους παραμένει «απαραίτητος πυλώνας ευημερίας και ασφάλειας». «Οι λαοί μας πολέμησαν και έπεσαν μαζί για τις αξίες που μοιραζόμαστε. Σταθήκαμε μαζί στις καλύτερες και στις χειρότερες στιγμές», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Βρετανία δεν θα ξεχάσει τον ρόλο της αμερικανικής ηγεσίας στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εισβολή της Ρωσία στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι «η ελευθερία βρίσκεται ξανά υπό απειλή». Χιούμορ και ιστορικές αναφορές στον Λευκό Οίκο

Ο Βρετανός μονάρχης δεν παρέλειψε να χρησιμοποιήσει και χιούμορ, σχολιάζοντας τις αλλαγές στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. «Οι Βρετανοί είχαν κάνει τη δική τους μικρή προσπάθεια ανάπτυξης του Λευκού Οίκου το 1814», είπε, προκαλώντας γέλια, αναφερόμενος στην πυρπόληση του κτιρίου από βρετανικά στρατεύματα. Αναφέρθηκε επίσης σε ιστορικό πλοίο με το όνομα «HMS Trump», εντάσσοντας τον συμβολισμό στη διαχρονική στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">KING CHARLES III: "There was one particular AUKUS predecessor, launched from a UK shipyard in 1944 that served for the majority of her life attached to the 4th Submarine Squadron in Australia playing a critical role during the war in the Pacific. Her name? HMS Trump — so tonight,…</p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://twitter.com/RapidResponse47/status/2049295560000106954?ref_src=twsrc%5Etfw">April 29, 2026</a></blockquote>