Χρυσοχοΐδης για τον 89χρονο πιστολέρο: Υπήρξε κενό ασφαλείας στο δικαστήριο

«Κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του σωστά και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Ως «επικίνδυνο και δυσάρεστο» γεγονός χαρακτήρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης , όσα συνέβησαν την Τρίτη με τον 89χρονο που πυροβόλησε και τραυμάτισε πέντε άτομα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στα Πετράλωνα και στο Πρωτοδικείο, επί της οδού Λουκάρεως. «Δυστυχώς υπάρχουν κενά ασφάλειας» είπε στο Action 24 προσθέτοντας, πάντως, ότι «δεν φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες και δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό, δεν είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα. Δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα μια χώρα τόσο ήσυχη και ασφαλή να υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και επικίνδυνοι άνθρωποι δυστυχώς είτε αυτός είναι ο συγκεκριμένος που συμπεριφέρεται σαν να μην είναι 90 ετών αλλά φαίνεται ότι η ασθένεια του και ό,τι άλλο είχε να τον μετατρέπουν σε τόσο επιθετικό είτε ο άλλος που έσπασε στα καλά καθούμενα το πόδι μιας κοπέλα στο Παγκράτι»

Επισήμανε, επίσης, ότι «βεβαίως υπήρξε κενό ασφαλείας στο δικαστήριο με την έννοια ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα X-RAY και προσωπικό που να ελέγχει την είσοδο. Κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του σωστά και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές. Θέλω να μου πείτε αν η ΕΛΑΣ δεν έκανε σωστά η δουλειά της. Αυτό που αναζητούσα όλη την ημέρα είναι να γινόταν κατά το δυνατόν γρηγορότερα η σύλληψη για να πάψει ο κίνδυνος γιατί αυτό είναι το ζητούμενο».

