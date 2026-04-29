WSJ: Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παρατείνει τον ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν

Εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για την παράταση του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του Ιράν, φέρεται πως έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να συνεχίσει την μέθοδο της «ασφυξίας» στην οικονομία του Ιράν, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση των εξαγωγών του πετρελαίου από την χώρα, μπλοκάροντας την είσοδο ή την έξοδο των πλοίων από τα λιμάνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά, σύμφωνα με 2 αξιωματούχους, ότι η επανέναρξη των βομβαρδισμών ή η αποχώρηση των στρατευμάτων από την περιοχή, ενέχουν μεγαλύτερο ρίσκο σε σχέση με την διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού.

Από τότε που Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν για εκεχειρία, στις 7 Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «ανοίξει» αρκετές φορές «δρόμους» για διπλωματία, αφού όμως προηγουμένως έχει απειλήσει να καταστρέψει το Ιράν και να εξουδετερώσει την ηγεσία της χώρας.

Εξακολουθεί να σφίγγει τον κλοιό, επιδιώκοντας το Ιράν να σταματήσει όλες τις πυρηνικές εργασίες ώστε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Προς το παρόν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αισθάνεται άνετα με έναν επ’ αόριστον αποκλεισμό, τον οποίο έγραψε την Τρίτη στο Truth Social ότι ωθεί το Ιράν προς μια «κατάσταση κατάρρευσης».

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αποκλεισμός συντρίβει αποδεδειγμένα την οικονομία του Ιράν και πυροδότησε νέα προσέγγιση του καθεστώτος προς την Ουάσινγκτον.