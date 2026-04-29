Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος που συνελήφθη στην Πάτρα για το αιματηρό περιστατικό σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια της Αθήνας

Συνελήφθη στην Πάτρα ενώ επιχειρούσε να διαφύγει – Πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς
Στον εισαγγελέα αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο 89χρονος άνδρας, ο οποίος το πρωί της προηγούμενης ημέρας άνοιξε πυρ σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.
Ο δράστης κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου μεταφέρθηκε αργά το βράδυ από την Πάτρα. Είχε εντοπιστεί και συλληφθεί σε ξενοδοχείο κοντά στα ΚΤΕΛ, την ώρα που φέρεται να ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό την Ιταλία.
Πάτρα: "Θα με δείτε στις ειδήσεις" είπε ... χαμογελαστός όταν τον συνέλαβαν ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Λουκάρεως- Τι λένε στο thebest οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου- ΦΩΤΟ& ΒΙΝΤΕΟ
Το χρονικό της επίθεσης
Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου ο ηλικιωμένος εισήλθε χωρίς να γίνει αντιληπτός, έχοντας κρύψει κάτω από τα ρούχα του κοντόκαννη καραμπίνα. Ανεβαίνοντας στον τέταρτο όροφο, άνοιξε πυρ σε γκισέ, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι.
Λίγη ώρα αργότερα, κατευθύνθηκε προς το πρώην Ειρηνοδικείο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί, πυροβόλησε προς το έδαφος στην είσοδο του κτηρίου, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τέσσερις εργαζόμενους.
Μετά τη δεύτερη επίθεση, φέρεται να στάθηκε για λίγο στην είσοδο, πετώντας φακέλους και δηλώνοντας ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται οι λόγοι των πράξεών του.
Η διαφυγή και η σύλληψη στην Πάτρα
Σύμφωνα με τις αρχές, ο 89χρονος μετακινήθηκε εντός της Αθήνας αλλά και προς την Πάτρα χρησιμοποιώντας ταξί. Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό του λίγες ώρες αργότερα.
Κατά τη σύλληψή του, βρέθηκε στην κατοχή του και ένα γεμάτο περίστροφο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ αναμένονται οι επίσημες κατηγορίες που θα του απαγγελθούν.
Ο 89χρονος λάμβανε σύνταξη 2.500 δολάρια και απαιτούσε 100 ευρώ από τον ΕΦΚΑ
Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ο ίδιος διεκδικούσε από τον ΕΦΚΑ σύνταξη. Το ποσό που θεωρούσε ότι του οφειλόταν ήταν σχετικά μικρό, περίπου 100 ευρώ. Ωστόσο, από το 2018 και μετά, η υπόθεση αυτή φαίνεται να τον απασχολούσε σε υπερβολικό βαθμό, οδηγώντας τον σε μια επίμονη ενασχόληση με τον ΕΦΚΑ και τις δικαστικές διαδικασίες, παρότι ήδη λάμβανε δύο συντάξεις: μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ύψους περίπου 2.500 ευρώ, και μία μικρότερη από τη Γερμανία.
Η βασική αιτία της έντασης φαίνεται να ήταν η αδυναμία του να εξασφαλίσει μια τρίτη σύνταξη, καθώς συναντούσε συνεχώς εμπόδια στις προσπάθειές του.
Στην Ελλάδα όμως δεν του εγκρίθηκε η χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης, με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, κάτι που αποφάσισε και το δικαστήριο όπου κατέφυγε.
Αυτό του είχε γίνει εμμονή και μάλιστα το 2018 είχε τσακωθεί με υπάλληλο στα δικαστήρια της Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να κληθεί από εισαγγελέα η αστυνομία για να του γίνουν συστάσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης ότι τον Ιούνιο του 2018, σε ηλικία 81 ετών τότε, ο δράστης των επιθέσεων είχε πάρει άδεια οπλοκατοχής για κυνηγετικό όπλο με βεβαίωση ιδιώτη ψυχιάτρου ότι ήταν ικανός.
Είχε αφήσει σφαίρες σε γραφείο εισαγγελέα
Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου όμως και αφού κατηγορήθηκε ότι άφησε σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα, μετά το επεισόδιο στο πλαίσιο της διαμάχης του για την σύνταξη του, δόθηκε εντολή για εγκλεισμό του σε δημόσιο ψυχιατρείο, όπου διαγνώστηκε ψυχική νόσος και νοσηλεύτηκε για λίγο διάστημα.
Τότε από την αστυνομία ανακλήθηκε η άδεια οπλοκατοχής και αφαιρέθηκε το κυνηγετικό όπλο.
Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε την Τρίτη και το περίστροφο που είχε πάνω του την ώρα της σύλληψης ήταν, φυσικά, παράνομα και ερευνάται πως τα είχε προμηθευτεί.
Η επίθεση που σημειώθηκε χθες δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, επί σειρά ετών εξέφραζε απειλές ότι θα προχωρούσε σε βίαιη ενέργεια. Καθοριστική ήταν η επικοινωνία της ανιψιάς του με την Αστυνομία μετά το περιστατικό στον ΕΦΚΑ, καθώς παρείχε τα στοιχεία του και επιβεβαίωσε ότι είχε επανειλημμένα προαναγγείλει την πράξη του.
Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά…. Έκανε δύο αιματηρές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να συλληφθεί, επιβιβάστηκε σε τρία ταξί φτάνοντας ως την Πάτρα. Δεν τον εμπόδισε κανείς, η αστυνομία δεν κατάφερε να τον εντοπίσει ενώ είχε καταγραφεί από πολλές κάμερες. Την ίδια ώρα κατά τη σύλληψή του στην Πάτρα βρέθηκε στην κατοχή του ένα 38άρι πιστόλι το οποίο ήταν γεμάτο. Ήθελε να φύγει με πλοίο για την Ιταλία και στη συνέχεια να πάει στο Στρασβούργο. Πέρασε από όλα τα συστήματα ασφαλείας χωρίς να τρέχει και ανενόχλητος συνέχισε τη δράση του.
Το ερώτημα είναι πώς του είχε δοθεί άδεια οπλοφορίας πριν από 8 χρόνια, στα 81 του, ενώ πολλά είναι και τα ερωτήματα για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας σε δημόσια κτίρια
Στην επιστολή του ο ήδη διαβόητος 89χρονος Παναγιώτης Κ., καταγράφει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για εκείνον. Κάτι ανάμεσα σε διαθήκη, προκήρυξη αλλά και εμμέσως επαναστατικό μανιφέστο, ο υπέργηρος παρά λίγο μακελλάρης εξηγεί ότι «είμαι ο Παναγιώτης Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959. Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε 2 μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε 6 μήνες μού έστειλαν τη μικτή γερμανική σύνταξη.
» Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν 2 από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.
» Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε 'γενίτσαρο' που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη. Τους έβρισα κι εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.
» ΥΓ: Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μού φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα (όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια) σαν αδέσποτο σκυλί, του κλώτσου και του μπάτσου. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί. Ο λυσσασμένος».
Ποιος είναι «Ο Λυσσασμένος»
Όπως γράφει ο ίδιος στην επιστολή του, ο Παναγιώτης Κ., αρχικά έφυγε από την Ελλάδα νεαρός, για να σπουδάσει και να εργαστεί στη Γερμανία, όπου και διέμεινε επί 8 χρόνια. Κατόπιν μετέβη στις ΗΠΑ, για να περάσει, όπως τελικά προέκυψε, 40 ολόκληρα χρόνια.
Το πρόβλημά του αφ' ότου επαναπατρίστηκε, ήταν ότι δεν μπορούσε να ξεκαθαρίσει το συνταξιοδοτικό status του στην Ελλάδα. Τόσο από τη Γερμανία όσο και από τις ΗΠΑ, ο Παναγιώτης Κ. ελάμβανε κανονικά τη σύνταξή του, στη χώρα μας όμως ο ΕΦΚΑ (το «ΙΚΑ» όπως εξακολουθεί να το αποκαλεί ο 89χρονος) απέρριψε το αίτημά του για διαδοχική σύνταξη.
Διότι κρίθηκε, όχι μόνο από τον ΕΦΚΑ αλλά και από το αρμόδιο δικαστήριο, ότι ο Παναγιώτης Κ. δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Παρόλ' αυτά, λάμβανε κανονικά την παλιά σύνταξή του, ως ασφαλισμένος του ΟΓΑ, ήτοι περί τα 360 ευρώ μηνιαίως. Η σύνταξή του για τα χρόνια εργασίας του στις ΗΠΑ, ήταν, κατά δήλωσίν του, 2.400 δολάρια ανά μήνα.
Η άρνηση του ελληνικού δημοσίου να ικανοποιήσει το αίτημά του, έκανε τον Παναγιώτη Κ. επίδοξο και ανεξέλεγκτο εκδικητή, εξού και το διπλό χτύπημά του, στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, ήταν προμελετημένο -και μάλιστα επί μακρών. Εξάλλου, στο πρόσφατο παρελθόν είχε εξαπολύσει, επανειλημμένως, απειλές, προειδοποιώντας γι' αυτό που τελικά έκανε.
