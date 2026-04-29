Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος που συνελήφθη στην Πάτρα για το αιματηρό περιστατικό σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια της Αθήνας

Συνελήφθη στην Πάτρα ενώ επιχειρούσε να διαφύγει – Πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς

Στον εισαγγελέα αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο 89χρονος άνδρας, ο οποίος το πρωί της προηγούμενης ημέρας άνοιξε πυρ σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα. Ο δράστης κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου μεταφέρθηκε αργά το βράδυ από την Πάτρα. Είχε εντοπιστεί και συλληφθεί σε ξενοδοχείο κοντά στα ΚΤΕΛ, την ώρα που φέρεται να ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό την Ιταλία.

Το χρονικό της επίθεσης

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου ο ηλικιωμένος εισήλθε χωρίς να γίνει αντιληπτός, έχοντας κρύψει κάτω από τα ρούχα του κοντόκαννη καραμπίνα. Ανεβαίνοντας στον τέταρτο όροφο, άνοιξε πυρ σε γκισέ, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι. Λίγη ώρα αργότερα, κατευθύνθηκε προς το πρώην Ειρηνοδικείο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί, πυροβόλησε προς το έδαφος στην είσοδο του κτηρίου, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τέσσερις εργαζόμενους. Μετά τη δεύτερη επίθεση, φέρεται να στάθηκε για λίγο στην είσοδο, πετώντας φακέλους και δηλώνοντας ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται οι λόγοι των πράξεών του.

Η διαφυγή και η σύλληψη στην Πάτρα

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 89χρονος μετακινήθηκε εντός της Αθήνας αλλά και προς την Πάτρα χρησιμοποιώντας ταξί. Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό του λίγες ώρες αργότερα. Κατά τη σύλληψή του, βρέθηκε στην κατοχή του και ένα γεμάτο περίστροφο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ αναμένονται οι επίσημες κατηγορίες που θα του απαγγελθούν.

Ο 89χρονος λάμβανε σύνταξη 2.500 δολάρια και απαιτούσε 100 ευρώ από τον ΕΦΚΑ Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ο ίδιος διεκδικούσε από τον ΕΦΚΑ σύνταξη. Το ποσό που θεωρούσε ότι του οφειλόταν ήταν σχετικά μικρό, περίπου 100 ευρώ. Ωστόσο, από το 2018 και μετά, η υπόθεση αυτή φαίνεται να τον απασχολούσε σε υπερβολικό βαθμό, οδηγώντας τον σε μια επίμονη ενασχόληση με τον ΕΦΚΑ και τις δικαστικές διαδικασίες, παρότι ήδη λάμβανε δύο συντάξεις: μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ύψους περίπου 2.500 ευρώ, και μία μικρότερη από τη Γερμανία. Η βασική αιτία της έντασης φαίνεται να ήταν η αδυναμία του να εξασφαλίσει μια τρίτη σύνταξη, καθώς συναντούσε συνεχώς εμπόδια στις προσπάθειές του. Στην Ελλάδα όμως δεν του εγκρίθηκε η χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης, με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, κάτι που αποφάσισε και το δικαστήριο όπου κατέφυγε. Αυτό του είχε γίνει εμμονή και μάλιστα το 2018 είχε τσακωθεί με υπάλληλο στα δικαστήρια της Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να κληθεί από εισαγγελέα η αστυνομία για να του γίνουν συστάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης ότι τον Ιούνιο του 2018, σε ηλικία 81 ετών τότε, ο δράστης των επιθέσεων είχε πάρει άδεια οπλοκατοχής για κυνηγετικό όπλο με βεβαίωση ιδιώτη ψυχιάτρου ότι ήταν ικανός. Είχε αφήσει σφαίρες σε γραφείο εισαγγελέα

Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου όμως και αφού κατηγορήθηκε ότι άφησε σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα, μετά το επεισόδιο στο πλαίσιο της διαμάχης του για την σύνταξη του, δόθηκε εντολή για εγκλεισμό του σε δημόσιο ψυχιατρείο, όπου διαγνώστηκε ψυχική νόσος και νοσηλεύτηκε για λίγο διάστημα. Τότε από την αστυνομία ανακλήθηκε η άδεια οπλοκατοχής και αφαιρέθηκε το κυνηγετικό όπλο. Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε την Τρίτη και το περίστροφο που είχε πάνω του την ώρα της σύλληψης ήταν, φυσικά, παράνομα και ερευνάται πως τα είχε προμηθευτεί. Η επίθεση που σημειώθηκε χθες δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, επί σειρά ετών εξέφραζε απειλές ότι θα προχωρούσε σε βίαιη ενέργεια. Καθοριστική ήταν η επικοινωνία της ανιψιάς του με την Αστυνομία μετά το περιστατικό στον ΕΦΚΑ, καθώς παρείχε τα στοιχεία του και επιβεβαίωσε ότι είχε επανειλημμένα προαναγγείλει την πράξη του. Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά…. Έκανε δύο αιματηρές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να συλληφθεί, επιβιβάστηκε σε τρία ταξί φτάνοντας ως την Πάτρα. Δεν τον εμπόδισε κανείς, η αστυνομία δεν κατάφερε να τον εντοπίσει ενώ είχε καταγραφεί από πολλές κάμερες. Την ίδια ώρα κατά τη σύλληψή του στην Πάτρα βρέθηκε στην κατοχή του ένα 38άρι πιστόλι το οποίο ήταν γεμάτο. Ήθελε να φύγει με πλοίο για την Ιταλία και στη συνέχεια να πάει στο Στρασβούργο. Πέρασε από όλα τα συστήματα ασφαλείας χωρίς να τρέχει και ανενόχλητος συνέχισε τη δράση του. Το ερώτημα είναι πώς του είχε δοθεί άδεια οπλοφορίας πριν από 8 χρόνια, στα 81 του, ενώ πολλά είναι και τα ερωτήματα για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας σε δημόσια κτίρια