Πάτρα: Σύγκρουση οχημάτων με ελαφρά τραυματισμένο παιδί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην οδό Γερμανού στην Πάτρα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Στο ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα επέβαινε μητέρα με δύο μικρά παιδιά, ένα εκ των οποίων τραυματίστηκε ελαφρά.
Στο σημείο έσπευσαν η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ, δύο μηχανές και ένα ασθενοφόρο, με τους διασώστες να παρέχουν άμεσα πρώτες βοήθειες. Μητέρα και παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Αστυνομία.
