Να μ’ αγαπάς: Η Σοφία στήνει παιχνίδι εξουσίας

Εξελίξεις στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθούν από την Τετάρτη έως την Πέμπτη (29-30.04.2026) στις 22:00.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 29 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 103: Η Φωτεινή μετακομίζει με τον Ορφέα. Η Έλλη πληγώνεται από την απουσία του Μιχάλη, αλλά εκείνος επιστρέφει με αόριστες εξηγήσεις, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα της. Η Σοφία στήνει παιχνίδι εξουσίας γύρω από το ποσοστό της στο ξενοδοχείο, ενώ ο Θεόφιλος κινείται ύποπτα στο παρασκήνιο. Όλοι βαδίζουν προς τη συνάντηση της επόμενης μέρας, με μια εύθραυστη «ηρεμία» που προμηνύει απρόβλεπτες εξελίξεις.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 30 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 104: Η ημέρα της μεγάλης συνάντησης ξεκινά με εντάσεις, αποκαλύψεις και νέα ρήγματα: η Φωτεινή ανακοινώνει τον γάμο της, ενώ ο Άγγελος και ο Ορφέας προετοιμάζονται για τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Χάρης συγκρούεται σκληρά με τη Σοφία, κατηγορώντας την για σαμποτάζ, ενώ ο Θεόφιλος αντιλαμβάνεται ότι κάτι κινείται πίσω από την πλάτη του. Στη συνάντηση, οι σκληροί όροι του Άγγελου φέρνουν εύθραυστη ισορροπία, με τον Θεόφιλο να δείχνει ύποπτα διαλλακτικός. Όμως, λίγο μετά, μια απόπειρα δολοφονίας, ανατρέπει τα πάντα.