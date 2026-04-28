Mad VMA 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτες υποψηφιότητες- Η Μαρίνα Σάττι διεκδικεί βραβεία σε 6 κατηγορίες

Ακολουθούν η Ελένη Φουρέιρα και η Κατερίνα Λιόλιου με 5 υποψηφιότητες
Ο παλμός της ελληνικής μουσικής σκηνής χτυπά και πάλι δυνατά! Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, με τη ΔΕΗ για 6η χρονιά ως μεγάλο χορηγό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο τους ως το απόλυτο pop culture event της χρονιάς.
Τα φετινά Mad VMA υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ανατρεπτικές εμφανίσεις. Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά ο μοναδικός Θέμης Γεωργαντάς, μαζί με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ένα δίδυμο που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.
Παράλληλα, η ενέργεια της διοργάνωσης μεταφέρεται και στα Social Media με μια «dream team», τους Superhosts, αποτελούμενη από τους Konnie Metaxa, Orfeas Genkianidis, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό και το κλίμα της μεγάλης γιορτής.
Ξεχωριστή θέση στις φετινές υποψηφιότητες κατέχει η νέα κατηγορία «Καλύτερο Soundtrack / OST», η οποία εγκαινιάζεται φέτος και καθιερώνεται ως νέα κατηγορία του θεσμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).
Η νέα αυτή κατηγορία αναδεικνύει τη σύνδεση της μουσικής με τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική δημιουργία, φωτίζοντας τον ρόλο της μουσικής ως βασικού αφηγηματικού στοιχείου στις σύγχρονες ελληνικές παραγωγές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2027.
Οι πρώτες υποψηφιότητες:
Βίντεο της χρονιάς
Anastasia – Bam
Apon – Καθρέφτης
LILA – Boss
Marina Satti – Lola
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα
Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη
Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella
Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)
Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
Καλύτερο Urban
FY – Money Dance
Kidd – Egefaliko
Moose & Saske & Display – Hey Shawty
Rack – Griselda
Trannos – Mandela Effect
Καλύτερο ντουέτο
Marina Satti & Saske – Ela Ela
Sidarta & Rack – Amazing (Remix)
Toquel & LILA – Poios na sou to pei
Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
Καλύτερη μπαλάντα
Apon – Καθρέφτης
Klavdia – Συντρίμμια
Marina Satti – Anatoli
Solmeister & Marseaux – Persefoni
Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν
Καλύτερο ποπ
Akylas – Ferto
LILA – Maniatiko
Marina Satti – Lola
Sicario – Fwtia
Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
Τραγούδι της χρονιάς – Airplay
Nikos Vertis – Eroteftika Esena
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα
Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι
Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω
Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα
Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
Τραγούδι της χρονιάς – Λαϊκό
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια
Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό
Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
Τραγούδι της χρονιάς – Hip hop
Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα
Rack – Listeia
Saske – 5AM
Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal
Νέγρος Του Μοριά & Bloody Hawk – Κάπως Αλλιώς Vol.12
Best Performer
LILA
Marseaux
Marina Satti
Tamta
Έλενα Παπαρίζου
Ελένη Φουρέιρα
Καλλιτέχνης – Λαϊκό
Κωνσταντίνος Αργυρός
Νατάσσα Θεοδωρίδου
Πέτρος Ιακωβίδης
Νίκος Οικονομόπουλος
Γιάννης Πλούταρχος
Θοδωρής Φέρρης
Καλλιτέχνης – Λαϊκό modern
Anastasia
Ανδρομάχη
Νίκος Απέργης
Ρία Ελληνίδου
Γιώργος Κακοσαίος
Κατερίνα Λιόλιου
Καλλιτέχνης – Ποπ
Apon
Klavdia
Stavento
Χρήστος Μάστορας
Γιώργος Σαμπάνης
Μαρίνα Σπανού
Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος
Akylas
Antigoni
Danae
Chryshida Gagouti
Skez
Tso
Καλλιτέχνης – Hip hop & urban
Bloody Hawk
FY
Rack
Saske
Toquel
Trannos
Καλύτερο album
Anastasia – San Oneiro
Apon – Oneiropolos
Bloody Hawk – Fthina Tricks 3
Klavdia – Asteromata
Rack – 1%
Marina Satti – Pop Too
Trannos – Bad Boy 3
Nikos Vertis – Mou Elipses Poli
Κατερίνα Λιόλιου – Το Δικό Μου DNA
Νίκος Οικονομόπουλος – Με Λίγα Λόγια
Καλύτερο Soundtrack / OST – Νέα ειδική κατηγορία με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ
Καποδίστριας OST – Μίνως Μάτσας
Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων / Εκεί που Όλα Γίνονται – Μίκες Μπίλης
Σπασμένη Φλέβα OST – LEX & Kepler Is Free
Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk OST – Bloody Hawk
Τελευταία Κλήση OST – Coti K
Our Wildest Days OST – Κωστής Μαραβέγιας
Φίλοι Για Πάντα /Για Πάντα – Stavento & Ήβη Αδάμου
Kyuka: Before Summer’s End /Summer Lullaby – Kostis Charamountanis
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα Το Πάττυ / Ορίζοντας – Σίλια Κατραλή
Ο Έρωτας Γράφεται… OST – Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης
Σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι κατηγορίες των υποψηφιοτήτων.
Ο πιο viral ελληνικός μουσικός θεσμός, τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα προβληθεί για 7η χρονιά αποκλειστικά στο MEGA, σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show.
Ο γιατρός: Ο Ανδρέας ξεχνάει συνεχώς τις υποχρεώσεις του προς τη Σοφία
Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Νίκος συγκαλεί Συνάντηση Μπαμπάδων για τον Ηρακλή
Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας μαθαίνει πως έχει έναν άγνωστο αδελφό
