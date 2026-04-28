Mad VMA 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτες υποψηφιότητες- Η Μαρίνα Σάττι διεκδικεί βραβεία σε 6 κατηγορίες

Ο παλμός της ελληνικής μουσικής σκηνής χτυπά και πάλι δυνατά! Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, με τη ΔΕΗ για 6η χρονιά ως μεγάλο χορηγό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο τους ως το απόλυτο pop culture event της χρονιάς.

Τα φετινά Mad VMA υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ανατρεπτικές εμφανίσεις. Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά ο μοναδικός Θέμης Γεωργαντάς, μαζί με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ένα δίδυμο που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.

Παράλληλα, η ενέργεια της διοργάνωσης μεταφέρεται και στα Social Media με μια «dream team», τους Superhosts, αποτελούμενη από τους Konnie Metaxa, Orfeas Genkianidis, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό και το κλίμα της μεγάλης γιορτής.

Ξεχωριστή θέση στις φετινές υποψηφιότητες κατέχει η νέα κατηγορία «Καλύτερο Soundtrack / OST», η οποία εγκαινιάζεται φέτος και καθιερώνεται ως νέα κατηγορία του θεσμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Η νέα αυτή κατηγορία αναδεικνύει τη σύνδεση της μουσικής με τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική δημιουργία, φωτίζοντας τον ρόλο της μουσικής ως βασικού αφηγηματικού στοιχείου στις σύγχρονες ελληνικές παραγωγές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2027.

Οι πρώτες υποψηφιότητες:

Βίντεο της χρονιάς

Anastasia – Bam

Apon – Καθρέφτης

LILA – Boss

Marina Satti – Lola

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα

Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη

Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella

Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)

Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

Καλύτερο Urban

FY – Money Dance

Kidd – Egefaliko

Moose & Saske & Display – Hey Shawty

Rack – Griselda

Trannos – Mandela Effect

Καλύτερο ντουέτο

Marina Satti & Saske – Ela Ela

Sidarta & Rack – Amazing (Remix)

Toquel & LILA – Poios na sou to pei

Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου

Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ

Καλύτερη μπαλάντα

Apon – Καθρέφτης

Klavdia – Συντρίμμια

Marina Satti – Anatoli

Solmeister & Marseaux – Persefoni

Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν

Καλύτερο ποπ

Akylas – Ferto

LILA – Maniatiko

Marina Satti – Lola

Sicario – Fwtia

Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

Τραγούδι της χρονιάς – Airplay

Nikos Vertis – Eroteftika Esena

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα

Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι

Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω

Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου

Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα

Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό

Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ

Τραγούδι της χρονιάς – Λαϊκό

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια

Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό

Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία

Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

Τραγούδι της χρονιάς – Hip hop

Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα

Rack – Listeia

Saske – 5AM

Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal

Νέγρος Του Μοριά & Bloody Hawk – Κάπως Αλλιώς Vol.12

Best Performer

LILA

Marseaux

Marina Satti

Tamta

Έλενα Παπαρίζου

Ελένη Φουρέιρα

Καλλιτέχνης – Λαϊκό

Κωνσταντίνος Αργυρός

Νατάσσα Θεοδωρίδου

Πέτρος Ιακωβίδης

Νίκος Οικονομόπουλος

Γιάννης Πλούταρχος

Θοδωρής Φέρρης

Καλλιτέχνης – Λαϊκό modern

Anastasia

Ανδρομάχη

Νίκος Απέργης

Ρία Ελληνίδου

Γιώργος Κακοσαίος

Κατερίνα Λιόλιου

Καλλιτέχνης – Ποπ

Apon

Klavdia

Stavento

Χρήστος Μάστορας

Γιώργος Σαμπάνης

Μαρίνα Σπανού

Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος

Akylas

Antigoni

Danae

Chryshida Gagouti

Skez

Tso

Καλλιτέχνης – Hip hop & urban

Bloody Hawk

FY

Rack

Saske

Toquel

Trannos

Καλύτερο album

Anastasia – San Oneiro

Apon – Oneiropolos

Bloody Hawk – Fthina Tricks 3

Klavdia – Asteromata

Rack – 1%

Marina Satti – Pop Too

Trannos – Bad Boy 3

Nikos Vertis – Mou Elipses Poli

Κατερίνα Λιόλιου – Το Δικό Μου DNA

Νίκος Οικονομόπουλος – Με Λίγα Λόγια

Καλύτερο Soundtrack / OST – Νέα ειδική κατηγορία με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ

Καποδίστριας OST – Μίνως Μάτσας

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων / Εκεί που Όλα Γίνονται – Μίκες Μπίλης

Σπασμένη Φλέβα OST – LEX & Kepler Is Free

Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk OST – Bloody Hawk

Τελευταία Κλήση OST – Coti K

Our Wildest Days OST – Κωστής Μαραβέγιας

Φίλοι Για Πάντα /Για Πάντα – Stavento & Ήβη Αδάμου

Kyuka: Before Summer’s End /Summer Lullaby – Kostis Charamountanis

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα Το Πάττυ / Ορίζοντας – Σίλια Κατραλή

Ο Έρωτας Γράφεται… OST – Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης

Σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι κατηγορίες των υποψηφιοτήτων.

Ο πιο viral ελληνικός μουσικός θεσμός, τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα προβληθεί για 7η χρονιά αποκλειστικά στο MEGA, σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show.