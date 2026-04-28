Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Νίκος συγκαλεί Συνάντηση Μπαμπάδων για τον Ηρακλή

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθεί την Τετάρτη 29.04.2026 στις 21:00 το βράδυ.

Ο Δημήτρης έχει πάρει ζεστά το ρόλο του ως πατέρας. Τόσο ζεστά που έχει αποφασίσει να τον μεγαλώσει σαν μελλοντικό ηγέτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στο νηπιαγωγείο με τους άλλους γονείς. Επιπλέον, ο εθισμός του Βίκτωρα στο τάμπλετ έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα. Ο Ηρακλής βρίσκεται σε αδιέξοδο μετά το κλείσιμο της καντίνας και την χωρίς αποτέλεσμα έρευνα του για δουλειά, όταν όμως ο Νίκος αντιληφθεί τι ζόρι περνάει ο φίλος τους, συγκαλεί Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων;

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 29 Απριλίου 21:00

Επεισόδιο 33: «Ο λύκος δεν κοιμάται ποτέ;» – Ο Δημήτρης έχει πάρει ζεστά το ρόλο του ως πατέρας. Τόσο ζεστά που έχει αποφασίσει να τον μεγαλώσει σαν μελλοντικό ηγέτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στο νηπιαγωγείο με τους άλλους γονείς και η Ελένη να πρέπει να τον συναντήσει για παιδαγωγική σύσταση. Επιπλέον ο εθισμός του Βίκτωρα στο τάμπλετ έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα. Η Τζούλια αποφασίζει να πάρει μια επικίνδυνη για την ίδια πρωτοβουλία, σπάζοντας την απαγόρευση του Ευριπίδη, και προσεγγίζει κρυφά την Τζένη προσπαθώντας να την πείσει να διαπραγματευτούν ένα συμφωνητικό και να αποφύγουν τα δικαστήρια. Παράλληλα, η Βιργινία προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη Ζωή και να της αφήσει τον χώρο που χρειάζεται για να θεραπευτεί η μεταξύ τους σχέση.

Κι ενώ κάνει αυτήν την προσπάθεια με τη μεγάλη της κόρη, η μικρή της κόρη, η Σοφία, την κατηγορεί ανοιχτά για τη διάλυση της οικογένειας της. Ο Ηρακλής βρίσκεται σε αδιέξοδο μετά το κλείσιμο της καντίνας και την χωρίς αποτέλεσμα έρευνα του για δουλειά, όταν όμως ο Νίκος αντιληφθεί τι ζόρι περνάει ο φίλος τους, συγκαλεί Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων;