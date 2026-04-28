Χανιά: Στην αυλή του σπιτιού του βρισκόταν ο 4χρονος όταν του επιτέθηκε ο σκύλος- Εκτεταμένα δαγκώματα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων το 4χρονο αγοράκι, το οποίο δέχτηκε επίθεση από σκύλο εντός της αυλής του σπιτιού του, στο χωριό Βατόλακος.

Το μεσημέρι ο μικρός βρισκόταν στην αυλή με συγγενικό του πρόσωπο όταν και πλησίασε το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο φρόντιζαν μέλη της οικογένειας.

Τα δαγκώματα είναι εκτεταμένα σε πρόσωπο και λαιμό με αποτέλεσμα οι γιατροί χειρουργοί του νοσοκομείου Χανίων όπου και μεταφέρθηκε ο μικρός να έχουν δώσει μεγάλο αγώνα για τη σταθεροποίηση και επιμέλεια των τραυμάτων και της κλινικής του εικόνας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση σε ετοιμότητα βρίσκεται ειδικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του 4χρονου μόλις οι γιατροί δώσουν τη σχετική οδηγία.

Σε ετοιμότητα και η μονάδα Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, ώστε ο μικρός να δεχτεί την καλύτερη ιατρική και χειρουργική βοήθεια.