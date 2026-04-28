Τι θα συμβεί με την τιμή του πετρελαίου μετά την έξοδο των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ

Παγκόσμιο συναγερμό προκάλεσε η ξαφνική απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στον οργανισμό, εν μέσω του παγκόσμιου ενεργειακού σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, η κίνηση των ΗΑΕ θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Σαουδική Αραβία, η οποία επί χρόνια λειτουργούσε ως βασικός πυλώνας σταθερότητας του ΟΠΕΚ+, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικών και ενεργειακών κρίσεων.

Η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ και τη συμμαχία ΟΠΕΚ+ θεωρείται σημαντική «νίκη» για τον Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει τον οργανισμό ότι «εκμεταλλεύεται τον υπόλοιπο κόσμο» μέσω υψηλών τιμών πετρελαίου.

Η τιμή του μπρεντ έχει φτάσει έως και τα 119,50 δολάρια το βαρέλι μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ενώ την Τρίτη κατέγραψε άνοδο 3,4%, φθάνοντας τα 111,67 δολάρια.

Τι βλέπουν οι αναλυτές

«Τα ΗΑΕ αγνοούν τις ποσοστώσεις εδώ και χρόνια και ακολουθούν πολιτική σχεδόν μέγιστης παραγωγής. Η Σαουδική Αραβία ήταν ουσιαστικά ο ΟΠΕΚ, καθώς ήταν η μοναδική χώρα με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Είναι θετικό ότι συμμετέχει και η Ρωσία, περιορίζοντας κάπως την ανάπτυξη της προσφοράς» σχολίασε ο Γκάρι Ρος, CEO της Black Gold Investors και βετεράνος αναλυτής του ΟΠΕΚ.

«Αναμφίβολα πρόκειται για σημαντικό γεγονός για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, ωστόσο οι άμεσες επιπτώσεις πιθανότατα θα είναι περιορισμένες. Καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν συνεχίζεται και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, το βασικό πρόβλημα για την αγορά πετρελαίου δεν είναι η παραγωγή αλλά η μεταφορά εκεί όπου χρειάζεται. Η σημερινή ανακοίνωση δεν αλλάζει αυτή την πραγματικότητα. Ωστόσο, ο στόχος των ΗΑΕ -προ του πολέμου στο Ιράν- για παραγωγή 5 εκατ. βαρελιών ημερησίως έως το 2027 ενδέχεται πλέον να είναι πιο εφικτός, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταχύτερη εξομάλυνση των τιμών μετά το τέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή» είπε από την πλευρά του ο Μάικλ Μπράουν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Pepperstone.

«Βραχυπρόθεσμα, η αγορά μπορεί να απορροφήσει επιπλέον βαρέλια από τα ΗΑΕ, δεδομένων των χαμηλών αποθεμάτων και της ανάγκης αναπλήρωσής τους. Μακροπρόθεσμα, όμως, η αποχώρηση εγείρει ένα στρατηγικό ερώτημα: αν και άλλοι παραγωγοί δώσουν προτεραιότητα στο μερίδιο αγοράς, αντί της πειθαρχίας ποσοστώσεων, η ικανότητα του ΟΠΕΚ να ρυθμίζει την αγορά θα τεθεί υπό αμφισβήτηση» υπογράμμισε ο Όλε Χάνσεν από τη Saxo Bank.

«Τα ΗΑΕ επιδιώκουν αύξηση παραγωγής, άρα η εξέλιξη αυτή πιθανότατα θα πιέσει πτωτικά τις τιμές πετρελαίου. Μετά το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, ο ΟΠΕΚ δεν θα μπορεί να ελέγχει τις τιμές όπως στο παρελθόν» ανέφερε ο Γιαν φον Γκέριχ, επικεφαλής αναλυτής αγορών, Nordea.

«Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για αύξηση του μεριδίου αγοράς των ΗΑΕ όταν σταθεροποιηθεί η γεωπολιτική κατάσταση. Η αποχώρηση ενδέχεται να είναι θετική για τους καταναλωτές και την παγκόσμια οικονομία συνολικά» είπε η Μόνικα Μάλικ, επικεφαλής οικονομολόγος της ADCB.

«Ο ΟΠΕΚ αποδυναμώνεται δομικά»

«Μαζί με τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ είναι από τις λίγες χώρες με ουσιαστική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα — βασικό μηχανισμό επηρεασμού των τιμών. Βραχυπρόθεσμα οι επιπτώσεις μπορεί να είναι περιορισμένες λόγω των διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ, αλλά μακροπρόθεσμα ο ΟΠΕΚ αποδυναμώνεται δομικά. Εκτός του οργανισμού, τα ΗΑΕ θα έχουν κίνητρο και δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας ως κεντρικού σταθεροποιητή και οδηγώντας πιθανώς σε πιο ευμετάβλητη αγορά» σχολίασε ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής της Rystad.

«Τα ΗΑΕ διαφωνούν με την πολιτική του ΟΠΕΚ εδώ και καιρό. Δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά θα έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες. Δείχνει επίσης αποδυνάμωση της παραδοσιακά ισχυρής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία» επισήμανε ο Ατζάι Παρμάρ, ICIS.

«Τα ΗΑΕ σχεδίαζαν αύξηση παραγωγής έως και 30%, δύσκολο εντός των περιορισμών του ΟΠΕΚ+. Η χρονική στιγμή είναι πιθανώς η λιγότερο επιζήμια: οι τιμές είναι υψηλές και υπάρχουν πραγματικές ελλείψεις λόγω του Ορμούζ. Μετά το άνοιγμα των Στενών, η ζήτηση θα παραμείνει αυξημένη λόγω αναπλήρωσης αποθεμάτων. Χωρίς τα ΗΑΕ, ο ΟΠΕΚ θα είναι πολύ πιο αδύναμος. Αλλοι μεγάλοι παραγωγοί, όπως το Ιράν και το Ιράκ, δεν διαθέτουν σημαντική πλεονάζουσα ικανότητα — αυτό ήταν, κυρίως, προνόμιο των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας» σημείωσε τέλος ο Σεργκέι Βακουλένκο, Carnegie Russia Eurasia Center.