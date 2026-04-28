Σκιάθος: Η στιγμή που «χτυπά» ο σεισμός - ΒΙΝΤΕΟ

Τη στιγμή που ο σεισμός «χτυπά» το νησί της Σκιάθου καταγράφει κάμερα ασφαλείας καταστήματος. Τα πλάνα δείχνουν τα αντικείμενα που βρίσκονται στοιβαγμένα ή στα ράφια να μετακινούνται, με τη δόνηση ωστόσο να φαίνεται πως έχει μικρή διάρκεια. Στο νησί καταγράφηκαν δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 4,9 Ρίχτερ αντίστοιχα, αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό του βάθος ήταν 14,1 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του 8 χιλιόμετρα Βόρεια - Βορειοδυτικά της Σκιάθου σε χερσαίο έδαφος.

Νωρίτερα, ένας σεισμός 4,7 Ρίχτερ ταρακούνησε ξανά τους νησιώτες. Η δόνηση αυτή σημειώθηκε οκτώ χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου.

Σύμφωνα το skiathoslife, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κατοικίες.

Μόνο μικρές κατολισθήσεις σημειώθηκαν στα Λαλάρια. Μικρά βράχια και χώματα αποκολλήθηκαν από τα πρανή, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί. Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως σε σημεία με έντονη κλίση, σύμφωνα με το skiathosvoice.