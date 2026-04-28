Κεφαλονιά- Μυρτώ: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου- Έρευνα και στις τραπεζικές συναλλαγές

Ενα φονικό «κοκτέιλ» ουσιών με ναρκωτικά και αλκοόλ είχε καταναλώσει η 19χρονη Μυρτώ που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις στο αίμα της 19χρονης, πέρα από κοκαΐνη, εντοπίστηκε ινδική κάνναβη και αλκοόλ, με την κατανάλωσή τους να έχει γίνει την ίδια ημέρα.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:

-Ινδική κάνναβη – Τύπου δέλτα-8 και δέλτα-9

-Αλκοόλ: 0,11 γραμμάρια ανά λίτρο

-Κοκαΐνη: 2.264 νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο

-Ναλοξόνη (narcan) – Ουσία που δίνεται ως αντίδοτο για την υπερκατανάλωση οπιοειδών

Όσον αφορά την κοκαΐνη, τα 2.264 ng/mL που βρέθηκαν σημαίνουν πως ήταν σε πολύ υψηλή συγκέντρωση, κάτι που καθιστά τη συγκεκριμένη ποσότητα συμβατή με έντονη τοξικότητα και πιθανή συμβολή στον θάνατο.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών της υπόθεσης.

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Εν αναμονή βρίσκονται οι αρχές και για τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου των τηλεφώνων των τεσσάρων προσώπων που βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο μοιραίο δωμάτιο 10 του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι.

Από εκεί, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι θα λάβουν χρήσιμα στοιχεία για το ραντεβού της 19χρονης με τον 23χρονο, αλλά και τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση ναρκωτικών από την άτυχη Μυρτώ.

Έρευνα και στις τραπεζικές συναλλαγές

Παράλληλα, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση έχει δώσει εντολή για την άρση του απορρήτου και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων προσώπων.

Σκοπός είναι να φανούν όλες οι πιθανές συναλλαγές που μπορεί να έγιναν μεταξύ της 19χρονης, του 23χρονου και του 66χρονου, ο οποίος είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στις Αρχές αποκαλύπτοντας ότι ήταν το πρόσωπο με το οποίο συνομίλησε η Μυρτώ και της δάνεισε χρήματα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η ανακρίτρια δεν αποκλείεται να καλέσει και άλλα πρόσωπα να καταθέσουν για την υπόθεση, με το στόχο την αποκάλυψη κάθε κίνησης ή συνομιλίας που μπορεί να σχετίζεται με το θάνατο της 19χρονης.