Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο απόστρατος αστυνομικός- Ελεύθερος με όρους ο γιος του

Βαρύτατες κατηγορίες για τους δύο άνδρες: διακίνηση ναρκωτικών, παραβάσεις περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο απόστρατος αστυνομικός που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην Πάτρα, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, μετά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή Πατρών.
Διαφορετική ήταν η τύχη του γιου του, ο οποίος αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έως την εκδίκαση της υπόθεσης.
Οι δύο άνδρες βαρύνονται με σοβαρές κατηγορίες: διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, σε έτερη οικία που επισκέπτονταν, καθώς και σε διαμέρισμα (καβάτζα), όπου εντοπίστηκε έξω από αυτή και συνελήφθη και οδεύτερος κατηγορούμενος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
2 κιλά και 320 γραμμάρια κάνναβης.
2 ζυγαριές ακριβείας.
1 πιστόλι (παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου), το οποίο έφερε γεμιστήρα με 3 φυσίγγια.
1 θήκη όπλου με επιπλέον 3 φυσίγγια.
1 πτυσσόμενο σιδερένιο γκλοπ και 1 αναδιπλούμενος σουγιάς.
το χρηματικό ποσό των 2.230 ευρώ.
Και κινητά τηλέφωνα
Μυστήριο με τη διευθύντρια δημοτικού που έπεσε στο κενό: «Περνούσε δύσκολα στο σχολείο»
Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα
Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα απ’ το μπαλκόνι
