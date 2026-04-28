Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας: Υπερήφανοι για τους συναδέλφους που συνέλαβαν τον 89χρονο- Ξεχωριστή μνεία στη γυναίκα αστυνομικό

Το ΤΑΔ και η ΔΙ.ΑΣ. στο επίκεντρο της επιχείρησης σύλληψης
Θερμά συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που συνέλαβαν τον δράστη των πυροβολισμών στην Αθήνα απένειμε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, με ιδιαίτερη αναφορά στη γυναίκα αστυνομικό που συμμετείχε στην επιχείρηση.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι, ενεργώντας με απόλυτο επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα, προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη του δράστη των αλλεπάλληλων αποπειρών ανθρωποκτονίας που συγκλόνισαν την Αθήνα.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει ότι μεταξύ των συναδέλφων ήταν και γυναίκα αστυνομικός! Η δράση της αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η Ελληνίδα Αστυνομικός, παρά τις προκλήσεις του διττού της ρόλου, ανταποκρίνεται επάξια και με υψηλό αίσθημα ευθύνης στα καθήκοντά της.
Είμαστε βαθιά υπερήφανοι για όλους τους συναδέλφους μας, καθώς με τέτοιες ενέργειες ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών"
Στο νοσοκομείο Ρίου 41χρονη μετά από εργατικό ατύχημα
Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα
Μυστήριο με τη διευθύντρια δημοτικού που έπεσε στο κενό: «Περνούσε δύσκολα στο σχολείο»
