Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα απ’ το μπαλκόνι

Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη 25χρονη γυναίκα, της οποίας το 5χρονο αγοράκι βρισκόταν μόνο του στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και εκτόξευε αντικείμενα, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, που μεταδίδει το ertnews υποστήριξε ότι θα πήγαινε σε γιατρό και ειδοποίησε νταντά για τον μικρό, η οποία δεν ήρθε.

Γύρω στις 12 το μεσημέρι, αστυνομικοί της Ομάδας Ζήτα, μπήκαν στην οικοδομή στην οδό Βασιλέως Γεωργίου και πήδηξαν στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου από την ταράτσα. Αφού εξασφάλισαν στην ακεραιότητα του παιδιού βρήκαν έγγραφα με στοιχεία της μητέρας και επικοινώνησαν μαζί της. Η 25χρονη επέστρεψε σχεδόν άμεσα. Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατά της μητέρας.