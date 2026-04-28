Η απάντηση Μητσοτάκη στα «γαλάζια» πυρά: «Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών»

Στην κριτική των βουλευτών της ΝΔ για το επιτελικό κράτος απάντησε ο πρωθυπουργός
Πλήρη στήριξη στον Άκη Σκέρτσο για τις επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα από βουλευτές της ΝΔ παρείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το προσυνέδριο του κόμματος στο Ναύπλιο.
«Στη ΝΔ είμαστε μία οικογένεια, τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός στους βουλευτές που αφήνουν αιχμές κατά του υπουργού Επικρατείας.
«Επιτελικό κράτος σημαίνει αν κολλήσει κάπου ένα έργο θα χτυπήσει ένα καμπανάκι και κάποιος θα ασχοληθεί. Επιτελικό κράτος σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα και να έχουμε προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου στην αρχή του χρόνου. Επιτελικό κράτος σημαίνει αυτός είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων. Επιτελικό κράτος σημαίνει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα να την κάνουμε πιο απλή. Δεν παρεμβαίνει κάνεις για να καπελώσει κανέναν» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως είπε, «είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης, δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους που να υλοποιούν εξαιρετικά σύνθετα έργα όπως το ταμείο ανάκαμψης».
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «είναι ένας τρόπος διοίκησης που φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη. Όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη ΝΔ είμαστε μια ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα. Τα συζητούμε ανοιχτά, είμαστε μία οικογένεια και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά» επισήμανε.
«Τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος»
«Πήραμε 36 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών. Τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό. Η πολιτική δεν γίνεται στα κουτουρού» είπε σε άλλο σημείο.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το επιτελικό κράτος δεν πρέπει «ούτε να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το θεοποιούμε» και συμπλήρωσε ότι: «είναι απλά ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης».
Κατσανιώτης για επιστολή των "5": "Δεν αμφισβητούμε το επιτελικό κράτος- Να βρούμε τρόπο ώστε οι διαφωνούντες βουλευτές να μη χαρακτηρίζονται "αντάρτες"
Ένοπλος… τουρισμός: Όταν ένας 89χρονος φτάνει με τις σφαίρες του στην Πάτρα με ταξί
Στο νοσοκομείο Ρίου 41χρονη μετά από εργατικό ατύχημα
Μυστήριο με τη διευθύντρια δημοτικού που έπεσε στο κενό: «Περνούσε δύσκολα στο σχολείο»
