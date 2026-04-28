Η απάντηση Μητσοτάκη στα «γαλάζια» πυρά: «Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών»

Πλήρη στήριξη στον Άκη Σκέρτσο για τις επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα από βουλευτές της ΝΔ παρείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το προσυνέδριο του κόμματος στο Ναύπλιο.

«Στη ΝΔ είμαστε μία οικογένεια, τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός στους βουλευτές που αφήνουν αιχμές κατά του υπουργού Επικρατείας.

«Επιτελικό κράτος σημαίνει αν κολλήσει κάπου ένα έργο θα χτυπήσει ένα καμπανάκι και κάποιος θα ασχοληθεί. Επιτελικό κράτος σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα και να έχουμε προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου στην αρχή του χρόνου. Επιτελικό κράτος σημαίνει αυτός είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων. Επιτελικό κράτος σημαίνει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα να την κάνουμε πιο απλή. Δεν παρεμβαίνει κάνεις για να καπελώσει κανέναν» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είπε, «είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης, δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους που να υλοποιούν εξαιρετικά σύνθετα έργα όπως το ταμείο ανάκαμψης».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «είναι ένας τρόπος διοίκησης που φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη. Όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη ΝΔ είμαστε μια ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα. Τα συζητούμε ανοιχτά, είμαστε μία οικογένεια και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά» επισήμανε.