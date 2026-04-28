Μυστήριο με τη διευθύντρια δημοτικού που έπεσε στο κενό: «Περνούσε δύσκολα στο σχολείο»

Σοκ έχει προκαλέσει η πτώση διευθύντριας δημοτικού σχολείου στο κενό στο κέντρο της Αθήνας νωρίς το πρωί της Τρίτης 28/4, με τις αρχές να ερευνούν την έντονη πίεση που φέρεται να δεχόταν το τελευταίο διάστημα.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο κενό από την ταράτσα του σπιτιού της, στην οδό Δωδώνης στον Κολωνό, με τον θάνατό της να επέρχεται ακαριαία. Αρχικά υπήρξε σύγχυση σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, ωστόσο επιβεβαιώθηκε πως δεν νοσηλεύτηκε, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Καθοριστική σημασία για την κατανόηση των συνθηκών έχει η μαρτυρία συγγενικών της προσώπων. Ο ανιψιός της, μιλώντας στην εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" στο Star ανέφερε χαρακτηριστικά: "Από ό,τι μάθαμε και από τον θείο και από άλλους στη γειτονιά, κάτι σαν bullying γινόταν στη διευθύντρια. Περαιτέρω δεν ξέρουμε, θα ψαχτούν όλα και θα μάθουμε πιο αναλυτικά". Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: "Έτσι όπως μας είπαν, έγινε το πρωί και ήταν μάλλον ακαριαίος ο θάνατος".

Παράλληλα, πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο σύζυγός της είχε επισημάνει στις αρχές πως η ίδια βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση λόγω της επαγγελματικής της καθημερινότητας. Το ενδεχόμενο τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος εξετάζεται σοβαρά, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν οι πιέσεις προέρχονταν από συναδέλφους, γονείς ή άλλους παράγοντες της σχολικής κοινότητας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

"Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο"

Ο σύζυγός της, μιλώντας στην εκπομπή, συντετριμμένος αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βίωνε η γυναίκα. Τόνισε, μάλιστα, ότι δε θα το αφήσει έτσι και θα κινηθεί νομικά για να αποδοθούν ευθύνες.

"Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από δασκάλους και τον σύλλογο γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω... [...] Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Απέπνευσε με τη μία, μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Χρόνια το βίωνε αυτό", δήλωσε χαρακτηριστικά ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας.