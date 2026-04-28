Στο νοσοκομείο Ρίου 41χρονη μετά από εργατικό ατύχημα

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών μία 41χρονη εργαζόμενη, υπήκοος Αλβανίας τραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπως γράφει το agriniopress.gr.

Από τις αρχές συνελήφθη ο 67χρονος εργοδότης, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί η σχετική δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.