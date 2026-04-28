Την Κυριακή στην Κέρτεζη το Μνημόσυνο για τον Αγωνιστή του ’21 Δημήτριο (Αναγνώστη) Στριφτόμπολα

Στην Κέρτεζη ολοκληρώνεται την προσεχή Κυριακή 3 Μαΐου 2026 ο κύκλος των φετινών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαβρύτων για την επέτειο απ’ την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, τον όρκο των Αγωνιστών στην Αγία Λαύρα και το σύνολο των προεπαναστατικών και επαναστατικών γεγονότων στην περιοχή.

Στις 9.30 το πρωί της Κυριακής τελείται μνημόσυνο για τον Αγωνιστή του 1821 Δημήτριο (Αναγνώστη) Στριφτόμπολα, στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Κέρτεζης.

Θ’ ακολουθήσει ομιλία από τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο, ο οποίος θ’ αναφερθεί στην ηγετική προσωπικότητα του μεγάλου Αγωνιστή και στην ανεκτίμητη παρακαταθήκη του στην Ιστορία ως του ήρωα εκείνου που την κρισιμότερη στιγμή έδωσε συνέχεια και ώθηση την Επανάσταση.

Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του Δημητρίου (Αναγνώστη) Στριφτόμπολα, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ένδοξων Ηρώων και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κέρτεζης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Kερτεζιτών «Ο Στριφτόμπολας».

*Ο Αναγνώστης Στριφτόμπολας ήταν οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης από την Αχαΐα. Είχε γεννηθεί στην Κέρτεζη το 1778 και σκοτώθηκε τον Απρίλιο του 1821 στη μάχη του Λεβιδίου.